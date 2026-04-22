"دبي لكرة السلة" يتصدر الدوري الأدرياتيكي ويتأهل للأدوار الإقصائية

دبي في 22 أبريل/ وام/ حسم فريق دبي لكرة السلة صدارة مرحلة الـ 8 الكبار في دوري رابطة الأندية الأدرياتيكية "ABA" لموسم 2025 -2026، بعد فوزه خارج أرضه مساء أمس على فريق بوسنه بي إتش تيليكوم بنتيجة 92 - 64 في سراييفو، ليؤكد جاهزيته لخوض الأدوار الإقصائية.

وضمن الفريق بهذا الانتصار إنهاء المرحلة في المركز الأول، ما يمنحه أفضلية اللعب على أرضه خلال الدور ربع النهائي المقرر انطلاقه في مايو المقبل، والذي يقام بنظام الأفضل من ثلاث مباريات.

وفرض نادي دبي سيطرته منذ البداية، لينهي الشوط الأول بنتيجة 46 -31، واستمر الأداء القوي في الشوط الثاني، مع حفاظ الفريق على نسق الضغط الهجومي والدفاعي، ما ساهم في توسيع الفارق تدريجياً، لينهي المباراة بفوز عريض 92-64.

وشهدت المواجهة تألقاً جماعياً، حيث سجل 6 لاعبين أرقاماً مزدوجة، يتقدمهم دجنان موسى بـ15 نقطة، فيما أضاف كل من كينان كامنجاش وبرونو كابوكولو 13 نقطة، وسجل مفيوندو كابينجيلي 12 نقطة، وفيلب بيتروسيف 11 نقطة، وأليكسا أفراموفيتش 10 نقاط.