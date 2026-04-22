برعاية منصور بن زايد/ كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية يواصل حضوره الدولي في نسخته الثالثة

أبوظبي في 22 أبريل/ وام/ برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، تتواصل منافسات كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في نسخته الثالثة، وسط حضور دولي مميز ومشاركة واسعة من نخبة الملاك والمربين من مختلف قارات العالم، في تأكيد جديد على المكانة المتنامية التي تحظى بها البطولة على خارطة بطولات الخيل العربية عالمياً، وعلى ريادة دولة الإمارات في دعم ملاك ومربي الخيل العربية وتعزيز انتشارها دولياً.

وتقام سلسلة بطولات الكأس بمتابعة معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، رئيس اللجنة العليا المنظمة، حيث تشمل النسخة الحالية عدة جولات تقام في مختلف قارات العالم، امتداداً للنجاحات الكبيرة التي حققتها النسختان السابقتان، وما شهدتاه من انتشار واسع وإقبال لافت من أبرز الملاك والمربين.

وكانت الجولة الأولى من النسخة الثالثة قد أُقيمت في أستراليا يومي 30 و31 يناير 2026، فيما تستعد البطولة لمواصلة محطاتها الدولية، حيث تقام الجولة الثانية في قرية البحرين للقدرة بمملكة البحرين الشقيقة يومي 25 و26 أبريل الجاري، في محطة جديدة تعكس الزخم المتواصل للبطولة وأهميتها المتنامية.

وتتواصل سلسلة الجولات العالمية بعد ذلك، حيث تستضيف المملكة المغربية الجولة الثالثة يومي 9 و10 مايو المقبل، تليها الجولة الرابعة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 16 إلى 19 سبتمبر، ثم الجولة الخامسة في الصين يومي 6 و7 أكتوبر، فيما تقام الجولة السادسة في إيطاليا يومي 7 و8 من نوفمبر، على أن تُختتم منافسات النسخة الثالثة في البرازيل يوم 14 نوفمبر 2026، في ختام عالمي يعكس انتشار البطولة عبر مختلف القارات.

ويتألف كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية من سلسلة جولات فريدة من نوعها تهدف إلى تشجيع مربي وملاك الخيل العربية حول العالم، وإبراز دور دولة الإمارات في صون إرث الخيل العربية وتعزيز مكانتها الدولية، بما يجسد رؤية الدولة الطموحة في دعم هذا الموروث الأصيل الذي يمثل أحد أهم مكونات الهوية الوطنية الإماراتية، ويعكس عمق ارتباط المجتمع الإماراتي بالخيل العربية وتاريخها العريق.

وتأتي النسخة الثالثة من الكأس امتداداً للنجاحات الكبيرة التي حققتها، حيث تقام جولات هذه النسخة في جميع قارات العالم، ضمن رؤية إستراتيجية تهدف إلى الوصول لأكبر شريحة ممكنة من ملاك ومربي الخيول العربية، وتعزيز حضور دولة الإمارات مركزا عالميا لصون وتطوير الخيل العربية.

وكانت جولات النسخة الثانية من الكأس قد شهدت مشاركة 791 خيلاً تعود لنحو 460 مالكاً، فيما بلغت القيمة الإجمالية للجوائز المالية 3 ملايين و986 ألف درهم، وبلغ عدد الخيول الفائزة 488 خيلاً، وعدد الملاك الفائزين 342 مالكاً، في مؤشر واضح على المكانة الدولية المتنامية للبطولة، والدور الريادي لدولة الإمارات في دعم ملاك ومربي الخيل العربية وترسيخ حضورها على خريطة بطولات الجمال العالمية.

وتؤكد هذه الأرقام والانتشار العالمي المتواصل لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، المكانة المرموقة التي تحتلها دولة الإمارات في دعم قطاع الخيل العربية، وتعزيز حضورها كإحدى أبرز الدول الرائدة عالمياً في الحفاظ على هذا الإرث الحضاري العريق.