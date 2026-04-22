"مياه وكهرباء الإمارات" تحتفي بيوم الأرض

أبوظبي في 22 أبريل/ وام/ احتفت شركة "مياه وكهرباء الإمارات" بيوم الأرض 2026 من خلال دعوة قطاع الأعمال والمجتمع بشكل عام إلى اتخاذ إجراءات مناخية ملموسة، نظرا لارتباط الإدارة البيئية المستدامة بالسلوكيات اليومية لأفراد المجتمع والمعلمين والعاملين والمبتكرين والعائلات ممن يدركون أن حماية البيئة والمجتمع مسؤولية مشتركة واستثمار وطني على المدى البعيد.

يُجسّد شعار يوم الأرض لهذا العام، "قوّتنا، كوكبنا"، بشكل وثيق الخطة الإستراتيجية لشركة مياه وكهرباء الإمارات الرامية إلى تعزيز هذه المسؤولية المشتركة، ويتجلى ذلك من خلال دور الشركة، بصفتها مُشغّل مخطط شهادات الطاقة النظيفة الذي تصدره دائرة الطاقة في أبوظبي، في تقليص الفجوة بين التوسع في توليد الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة، حيث تتيح شهادات الطاقة النظيفة للمؤسسات والأفراد توثيق استهلاكهم للكهرباء المولّدة من مصادر الطاقة النظيفة، وتوفّر أداة ملموسة وموثوقة لتمكين الجهات في مختلف أنحاء أبوظبي من المشاركة الفاعلة في انتقال الطاقة ورسم ملامح مستقبل مستدام وخال من الانبعاثات.

وقال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي للأصول في شركة مياه وكهرباء الإمارات، إن شعار يوم الأرض، "قوّتنا، كوكبنا"، يُجسّد المهمة الرئيسية للشركة وقراراتها الإستراتيجية الرامية إلى إحداث انتقال جذري في قطاع الطاقة، والعمل على مدار العام لتحقيق تقدم ملموس في تطوير مرافق البنية التحتية الحيوية، وعقد شراكات إستراتيجية مع كافة الأطراف المعنيّة، دون الاقتصار على يوم واحد في السنة للقيام بالواجبات الرئيسية تجاه المسؤولية البيئية.

وأضاف أنه من خلال العمل الجادّ على خفض الانبعاثات الكربونية في إمدادات الطاقة في أبوظبي، فإن الشركة تدعم النموّ الاقتصادي للدولة، وتسهم في تسريع وتيرة تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وتُعدّ شهادات الطاقة النظيفة الصادرة عن دائرة الطاقة، الأداة الوحيدة المعتمدة في الإمارة التي تتيح للمؤسسات توثيق استهلاكها للطاقة النظيفة، وخفض النطاق 2 لانبعاثات الغازات الدفيئة بشكل ملموس، وقد أسهم هذا المخطط في عقد تحالف قويّ يضم رواد الاستدامة من مختلف القطاعات، بما في ذلك أدنوك، والدار، والإمارات العالمية للألمنيوم، والفطيم إيكيا، وميديكلينيك الشرق الأوسط، الذين يبذلون جهودا حثيثة في سبيل تعزيز أهداف الدولة المناخية.

ويتم توليد الكهرباء النظيفة المعتمدة بموجب مخطط شهادات الطاقة النظيفة عبر محفظة متنوعة من مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة الرائدة عالميا لشركة مياه وكهرباء الإمارات، من خلال توسعة توليد الطاقة الشمسية، حيث قامت الشركة بتطوير أكبر خمس محطات مستقلة للطاقة الشمسية في العالم، وذلك ضمن خطتها الإستراتيجية الرامية إلى رفع القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية في أبوظبي إلى 30 جيجاوات بحلول 2035، بجانب "برنامج الإمارات لطاقة الرياح"، الأول على مستوى المرافق في الدولة، وأكثر من 5.2 جيجاوات من القدرة الإنتاجية للكهرباء النظيفة من محطة براكة للطاقة النووية، بحيث ستُسهم هذه الأصول مجتمعةً في خفض كثافة الكربون الناجم عن توليد الطاقة في الإمارة بشكل كبير، مما يعكس النطاق الواسع الذي توفره الشركة للطاقة الخالية من الكربون.

ويشهد مخطط شهادات الطاقة النظيفة إقبالا متميزا من قبل الجهات الراغبة في القيام بإجراءات بيئية ملموسة قابلة للتحقق، من خلال المشاركة في مزاد الربع الثاني 2026 لشهادات الطاقة النظيفة التابع لشركة مياه وكهرباء الإمارات، والمقرر عقده في 30 أبريل 2026.

و لمعرفة المزيد أو التسجيل في المزاد، يُمكن زيارة https://ewec.ae/cleanenergycertificates أو التواصل مع فريق شهادات الطاقة النظيفة في شركة مياه وكهرباء الإمارات عبر البريد الإلكتروني: CleanEnergyCertificates@ewec.ae.