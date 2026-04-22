سفير الإمارات يبحث مع وزير التنمية الإنتاجية والريفية والمياه في بوليفيا سبل تعزيز التعاون

سوكري في 22 أبريل/ وام/ التقى سعادة إبراهيم سالم العلوي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بيرو والسفير غير المقيم لدى دولة بوليفيا متعددة القوميات، مع معالي أوسكار ماريو جوسينيانو بينتو، وزير التنمية الإنتاجية والريفية والمياه في دولة بوليفيا متعددة القوميات، وبحث معه سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التنمية الإنتاجية والزراعية وإدارة الموارد المائية، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق المصالح المشتركة.

وتم خلال المحادثات بحث سبل تعزيز التعاون في مجال الأمن المائي والاستدامة، خاصة في ضوء استعدادات دولة الإمارات لاستضافة "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026" بالاشتراك مع جمهورية السنغال، في العاصمة أبوظبي، حيث أكد سعادته على الدور الريادي للدولة في دعم المبادرات الدولية المرتبطة بالمياه والعمل المناخي.

وفي هذا الإطار، أشار سعادة العلوي إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات، ومنها إطلاق "مبادرة محمد بن زايد للماء"، وإستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، ومبادرات أخرى للتصدي لخطر ندرة المياه العالمية واحتواء تداعياتها، وتعزيز الوعي بأهمية تطوير حلول مبتكرة لمعالجتها، والسعي إلى زيادة الاستثمارات الهادفة إلى التغلب على هذا التحدي، وإلى حشد استجابة دولية منسقة تستهدف تحسين استدامة المياه، من خلال تعزيز قدرات الحفاظ على المياه والتوعية المجتمعية، وتنفيذ أساليب جديدة مستدامة لتوفير المياه النظيفة.

كما استعرض سعادته مع معالي بينتو مبادرة «اصنع في الإمارات»، وما تمثله من منصة إستراتيجية لدعم وترويج الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسية الشركات الإماراتية، معرباً عن تطلعه إلى استفادة الجانب البوليفي من التجربة الإماراتية في تطوير القطاع الصناعي وتمكين الشركات المحلية.

وتطرّق الجانبان أيضاً إلى تشجيع الاستثمارات والتبادل التجاري، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات الأمن الغذائي والتنمية الريفية، بما يعكس حرص قيادتي البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.