"الرقابة المالية في دبي" يمنح "الطرق والمواصلات" أعلى نتيجة في تقييم منظومة الحوكمة المؤسسية والتدقيق الداخلي

دبي في 22 أبريل/ وام / أعلن جهاز الرقابة المالية في دبي عن منح هيئة الطرق والمواصلات أعلى نتيجة تقييم ضمن نتائج تقييم منظومة الحوكمة المؤسسية ووظيفة التدقيق الداخلي على مستوى الجهات الخاضعة لرقابته، في إنجاز يعكس التزام الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، يأتي هذا التقييم في إطار الدور الرقابي الذي يضطلع به الجهاز لتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وحماية المال العام، ودعم كفاءة إدارة الموارد الحكومية، من خلال منظومة تقييم متقدمة تستند إلى المعايير الدولية للتدقيق الداخلي وأفضل الممارسات المهنية المعتمدة عالميًا.

وأظهرت نتائج التقييم أن هيئة الطرق والمواصلات تطبق أطرًا متكاملة وفعّالة للحوكمة المؤسسية، وتدير وظيفة التدقيق الداخلي لديها وفق منهجيات احترافية تواكب أعلى المعايير العالمية، بما يسهم في تحقيق أهدافها المؤسسية بكفاءة عالية، ويعزز من قدرتها على إدارة المخاطر وضمان استدامة الأداء.

وقال فيصل كاظم، مدير إدارة الاستشارات وتميّز الأعمال في جهاز الرقابة المالية في دبي، إن حصول هيئة الطرق والمواصلات على أعلى نتيجة ضمن منظومة تقييم الحوكمة والتدقيق الداخلي يُجسّد نموذجًا متقدمًا للتكامل المؤسسي في تطبيق الأطر الرقابية وفق أفضل المعايير الدولية، ويعكس هذا الإنجاز مستوى النضج المؤسسي الذي وصلت إليه الهيئة في ترسيخ ممارسات الحوكمة الرشيدة، وتعزيز فعالية أنظمة الرقابة الداخلية، بما يدعم كفاءة استخدام الموارد العامة ويعزز استدامة الأداء الحكومي.

وأضاف: يواصل جهاز الرقابة المالية من خلال منظومته التقييمية المتكاملة تمكين الجهات الخاضعة من تطوير قدراتها المؤسسية، والارتقاء بممارسات الحوكمة والتدقيق الداخلي لديها، بما ينسجم مع توجهات إمارة دبي نحو تحقيق أعلى مستويات النزاهة والشفافية والتميز الحكومي.

وقال فيصل الطاهري، مدير إدارة التدقيق الداخلي في هيئة الطرق والمواصلات، إن هذا التقييم يمثل محطة مهمة في مسيرة الهيئة نحو تعزيز منظومة الحوكمة المؤسسية، ويعكس التزامنا المستمر بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والامتثال، بما يدعم تحقيق أهدافنا الاستراتيجية ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي.