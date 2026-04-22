غرفة أبوظبي و"الاتحادية للشباب" توقعان اتفاقية لتمكين الشباب في قطاع الأعمال

أبوظبي في 22 أبريل /وام/ وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع المؤسسة الاتحادية للشباب، بهدف تطوير إطار تعاون إستراتيجي يسهم في تعزيز مشاركة الشباب في قطاع الأعمال ودعم مشاريعهم الريادية، وذلك في إطار حرص الغرفة على دعم تمكين الشباب وتعزيز دورهم في التنمية الاقتصادية.

وقع المذكرة، خلال فعاليات مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال 2026، سعادة علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي، وسعادة خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع أسس تعاون مشترك بين الطرفين لدعم وتمكين الشباب في القطاع الاقتصادي، من خلال توفير بيئة محفزة تتيح لهم تطوير مهاراتهم، وتعزيز مشاركتهم على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في بناء جيل من رواد الأعمال القادرين على قيادة الاقتصاد المستقبلي.

وتتضمن مجالات التعاون تنظيم الفعاليات المشتركة، والمؤتمرات، وورش العمل، والمنتديات التي تسهم في تعزيز الحوار وتبادل المعرفة، إلى جانب توفير فرص تدريب عملي وتجارب ميدانية تدعم المشاريع الريادية، إضافة إلى تبادل الخبرات والبحوث ذات الصلة، واستكشاف فرص تطوير برامج ومبادرات شبابية جديدة تدعم دخول الشباب إلى قطاعات النمو المستقبلية.

كما تشمل الاتفاقية العمل على مواءمة مبادرات مجلس أعمال أبوظبي للشباب التابع للغرفة مع برامج المؤسسة الاتحادية للشباب، بما يعزز التكامل بين الجهود الوطنية في تمكين الشباب، ويوسع نطاق الفرص المتاحة أمامهم للمشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية.

وقال سعادة علي محمد المرزوقي، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن هذه الاتفاقية تعكس التزام الغرفة بدعم تمكين الشباب وتعزيز دورهم في قطاع الأعمال، انطلاقاً من إيمانها بأن الاستثمار في طاقات الشباب يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، مشيرا إلى أن الغرفة ستعمل من خلال هذه الشراكة على توفير بيئة متكاملة تتيح للشباب تطوير مهاراتهم، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.

وأضاف أن الغرفة تواصل جهودها في تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع الجهات المعنية، بما يدعم تطوير منظومة ريادة الأعمال في الإمارة، ويوفر فرصاً نوعية للشباب للانخراط في القطاعات الاقتصادية الحيوية.

من جانبه، قال سعادة خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، إن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة في تعزيز تكامل الجهود الوطنية لتمكين الشباب، من خلال توفير برامج ومبادرات نوعية تدعم بناء قدراتهم، وتوسع مشاركتهم في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدا حرص المؤسسة على العمل مع الشركاء لتوفير بيئة داعمة تمكّن الشباب من تحقيق طموحاتهم، والإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة.