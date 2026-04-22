"الإحصاء الخليجي" يؤكد الدور المحوري للمرأة في قطاعات الصحة والتعليم والسياحة

مسقط في 22 أبريل /وام/ أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، أن المرأة الخليجية تواصل تعزيز حضورها في مسيرة التنمية بدول المجلس مدعومة بقاعدة سكانية شابة ومشاركة متنامية في سوق العمل.

وقال المركز في تقرير بهذا الخصوص، إن المؤشرات تظهر الدور المحوري للمرأة لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والسياحة، بما يعكس تقدما متواصلا في مسارات التمكين والتنمية المستدامة في دول المجلس.

ولفت في هذا الصدد إلى أن عدد الإناث في دول مجلس التعاون شهد نموا بنسبة 15.8% خلال الفترة (2019-2024) ليصل إلى نحو 22.9 مليون أنثى في عام 2024 فيما بلغ متوسط الزيادة السنوية في عدد الإناث نحو 625.6 ألف أنثى.

وذكر أن عدد الإناث في سن الشباب (15-39 سنة) بلغ نحو 13.8 مليون أنثى يمثلن 60.3% من إجمالي الإناث في حين بلغ عدد الإناث في سن العمل (15-64 سنة) نحو 15.9 مليون أنثى يمثلن 69.5% من إجمالي الإناث.

وفيما يتعلق بمشاركة المرأة الخليجية في سوق العمل أوضح المركز، أن عدد المشتغلات في دول مجلس التعاون ارتفع من 5.7 مليون مشتغلة عام 2020 إلى 7.3 مليون مشتغلة عام 2025 كما ارتفع عدد المواطنات المشتغلات من 1.7 مليون إلى 2.2 مليون خلال الفترة نفسها.

وأشار إلى أن معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة بدول المجلس بلغ 39.3% عام 2025 فيما بلغ معدل بطالة الإناث 10.5% في حين بلغت نسبة المواطنات المشتغلات من إجمالي المشتغلين المواطنين 40.5%.

وضمن هذا السياق قال المركز، إن مؤشرات مشاركة المرأة شهدت تحسنا خلال الفترة (2020-2025) إذ ارتفع معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة بنسبة 8% وانخفض معدل بطالة الإناث بنسبة 26.1% وارتفعت نسبة المواطنات المشتغلات من إجمالي المشتغلين المواطنين بنسبة 11%.

وأضاف أن نسبة المشتغلات في القطاع الحكومي ارتفعت من 33.3% إلى 34.8%، كما ارتفعت في القطاع الخاص من 4.3% إلى 5.3% خلال الفترة نفسها.

وفي قطاعي الصحة والتعليم أكد المركز مواصلة المرأة الخليجية حضورها الفاعل في دعم مسيرة التنمية البشرية؛ إذ بلغت نسبة الإناث من هيئة التمريض نحو 73.76% في حين شكلت الإناث 63.8% من إجمالي المعلمين في التعليم العام، وبلغت نسبة الإناث في التعليم العالي نحو 41.2%.

أما في القطاع السياحين فأشار إلى أن نسبة الإناث العاملات فيه بلغت نحو 13.2% من إجمالي العاملين في القطاع في عام 2024 فيما بلغ متوسط معدل النمو السنوي في عدد الإناث العاملات في القطاع السياحي نحو 9.5% خلال الفترة (2019-2024) بما يعكس تنامي إسهام المرأة الخليجية في أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة في دول مجلس التعاون.