سعود بن صقر: الارتقاء بالمنظومة التعليمية نهج ثابت في رؤيتنا المستقبلية

رأس الخيمة في 22 أبريل /وام/ أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن الاهتمام بالتعليم يمثل ركيزة أساسية في بناء مستقبل الوطن ونهضته المستدامة، لما له من دور محوري في تكوين شخصية الطلبة، وتنمية مهاراتهم ومعارفهم، وترسيخ القيم التي تعزز في نفوسهم روح الولاء والانتماء.

وأوضح سموه، أن تمكين النشء ورعاية طموحاتهم يشكلان أساساً راسخاً في مسيرة بناء الإنسان، ويسهمان في تعزيز مكانة دولة الإمارات المتقدمة بين دول العالم، ويفتحان آفاقاً أوسع أمام الأجيال القادمة نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.

وأشار سموه، إلى ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بالتعليم، باعتباره محوراً رئيسياً في مسيرة التنمية، وتوجهاً إستراتيجياً للحفاظ على منجزاتها وتعزيز استدامتها في القطاعات المختلفة.

جاء ذلك خلال زيارة سموه، اليوم، إلى أكاديمية رأس الخيمة - فرع الحمرا، في إطار حرص سموه على متابعة العملية التعليمية في الإمارة، والاطمئنان على سيرها بعد عودة الطلاب إلى مدارسهم، والاطلاع على جهود المؤسسات التعليمية في تنمية قدرات الطلبة، ودعم مسيرة التعليم، والارتقاء بجودة مخرجاتها بما يواكب تطلعات الدولة المستقبلية.

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالجهود المخلصة التي يبذلها القائمون على الأكاديمية، والتي أثمرت عن حصولها على مستوى "متميز" في نتائج المرحلة الأولى من تقييمات جودة المدارس الخاصة لعام 2026، التي أعلنت عنها دائرة رأس الخيمة للمعرفة في فبراير الماضي.

وأكد سموه، أن هذا الإنجاز يعكس ما شهدته الأكاديمية من تطور ملموس وتحسن واسع، ويجسد سنوات من العمل المتواصل والتفاني والابتكار، في محطة مشرقة تضاف إلى مسيرة التعليم في الإمارة.

وحرص سموه خلال الزيارة على لقاء طلبة وطالبات الأكاديمية، والاستماع إلى آرائهم، والحديث معهم، في مشهد يعكس مدى اهتمام سموه بأبنائه الطلبة وحرصه على الاطمئنان إلى تجربتهم التعليمية عن قرب، مؤكداً سموه أهمية الاستفادة من جميع الإمكانات المتاحة لتحقيق أفضل النتائج التي تنعكس على مستوى التحصيل العلمي للطلبة.