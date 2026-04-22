"الإمارات الصحية" ترسخ نموذجاً متكاملاً للرعاية التخصصية والوقائية في منشآتها بدبي

دبي في 22 أبريل/ وام / تواصل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تطوير نموذج متكامل للرعاية الصحية يجمع بين التخصصية والوقاية والتكامل الرقمي، عبر منشآتها في دبي، بما في ذلك مستشفى الكويت ومركز الاتحاد الصحي ومركز دبي التخصصي لطب الأسنان، بما يعكس تحولاً نوعياً في تقديم الخدمات الصحية، مدعوماً بنمو متسارع في حجم الطلب وثقة المتعاملين.

وبلغ عدد الزيارات في هذه المنشآت الثلاث نحو 62 ألف زيارة خلال عام 2025 بنسبة زيادة تجاوزت 44% مقارنة بعام 2022، فيما وصلت نسبة رضا المتعاملين عن رحلتهم وفق مؤشر "نبض المتعامل" إلى 98%، في دلالة على كفاءة المنظومة وتكامل مكوناتها.

وتم تسليط الضوء على هذه المؤشرات والنتائج خلال جولة ميدانية لسعادة الدكتور محمد سليم العلماء، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، رافقه خلالها كل من سعادة الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام المؤسسة، وسعادة الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في المؤسسة.

وأكد الدكتور محمد العلماء، أن هذا النمو يعكس نجاح المؤسسة في إعادة تشكيل نموذج تقديم الرعاية الصحية ليكون أكثر تكاملاً واستجابة لاحتياجات المجتمع، من خلال زيادة الخدمات التخصصية داخل المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية على حد سواء، وربطها بمنظومة وقائية متقدمة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة المجتمعية، وتقليل الحاجة إلى التحويلات بين مستويات الرعاية.

ويعد التوسع في الخدمات التخصصية أحد أبرز محركات هذا النمو، حيث استقبلت العيادات التخصصية في مستشفى الكويت بدبي أكثر من 37 ألف زيارة خلال عام 2025 بنسبة زيادة بلغت 69% مقارنة بعام 2022، مدعومة بتقديم خدمات تخصصية متقدمة، من بينها مركز امتياز لعلاج السكري، إلى جانب تصنيف المستشفى كمركز مرجعي في تخصص الأنف والأذن والحنجرة، حيث تجرى فيه عمليات دقيقة ومعقدة تشمل زراعة القوقعة وعمليات تنظيف وترميم طبلة الأذن، باستخدام تقنيات حديثة ومتطورة أبرزها تقنية البلازما التي تسهم في تقليل الألم والنزيف وتسريع التعافي وتحسين النتائج العلاجية.

كما طور المستشفى نموذجاً متكاملاً لجراحات السمنة يتيح إنجاز جميع التقييمات الطبية ضمن زيارة واحدة تمتد من ساعتين إلى ثلاث ساعات، عبر فرق متعددة التخصصات تشمل مختلف المجالات الطبية، وربط هذه الزيارات بسجل طبي إلكتروني موحد يتيح مراجعة دقيقة وفورية للحالة الصحية، بما يعزز كفاءة التنسيق وجودة القرار الطبي.

وفي سياق تعزيز الخدمات التخصصية، يواصل مركز دبي التخصصي لطب الأسنان ترسيخ مكانته كأحد المراكز المرجعية المتقدمة في تقديم خدمات طب الأسنان، حيث يقدم المركز منظومة متكاملة تشمل 9 تخصصات رئيسية في طب الأسنان، من بينها تقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال وطب وجراحة اللثة والمعالجة اللبية والتركيبات السنية وجراحة الفم، إلى جانب تطوير خدمات مبتكرة تشمل تقديم الرعاية السنية المنزلية، فضلاً عن تعزيز الخدمات الرقمية من خلال توفير جهاز الماسح الضوئي للأسنان وتحويل عدد من الإجراءات إلى الشكل الرقمي، بما يعزز كفاءة تقديم الخدمة.

وعلى مستوى الرعاية الصحية الأولية، تقدم مراكز المؤسسة نموذجاً متطوراً يجمع بين الشمولية والتخصص، حيث يوفر مركز الاتحاد الصحي نحو 20 خدمة، منها 10 خدمات رقمية، تغطي جميع الفئات العمرية وكلا الجنسين، وتشمل طب الأسرة وصحة الطفل وصحة اليافعين والصحة المدرسية، إلى جانب خدمات الأسنان التخصصية، بما في ذلك تقويم الأسنان، بالإضافة إلى خدمات الصحة النفسية والأشعة العامة والرعاية العاجلة وغيرها.

وفي ختام الزيارة، أشاد الدكتور العلماء بما تشهده المؤسسة من تطورات نوعية متسارعة، مؤكداً أن هذا التكامل بين التخصصات الدقيقة، والخدمات الوقائية، والتقنيات المتقدمة، والبحث العلمي، يجسد نموذجاً متطوراً للرعاية الصحية يعكس التزام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بتقديم خدمات صحية عالية الجودة ترتكز على احتياجات المجتمع، وتواكب أفضل الممارسات العالمية.

وأوصى بمواصلة التوسع في الخدمات التخصصية الدقيقة، وتعزيز التكامل بين الرعاية الأولية والمستشفيات، إلى جانب تسريع تبني الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحسين استباقية الخدمات الصحية ورفع جودة الحياة، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تسريع انتقال التركيز من "جودة الخدمات" إلى "قيادة التجربة الصحية"، عبر نماذج مبتكرة تضع المتعامل في قلب المنظومة، وتعيد تعريف مفاهيم الرعاية الصحية على أسس أكثر شمولاً واستدامة.