الطقس المتوقع غدا

أبوظبي في 22 أبريل/ وام / يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشرقية، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار.

الرياح شمالية شرقية – شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً غرباً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:04 والمد الثاني 04:59 والجزرالأول عند الساعة 11:42 والجزر الثاني عند الساعة 22:10.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 14:51 والمد الثاني عند الساعة 01:46 والجزر الأول عند الساعة 07:59 والجزر الثاني عند الساعة 20:40.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 37 24 70 35

دبي 36 28 55 30

الشارقة 38 25 45 25

عجمان 31 26 80 45

أم القيوين 37 23 40 20

رأس الخيمة 39 23 55 15

الفجيرة 35 29 40 25

العـين 39 28 50 20

ليوا 38 22 90 35

الرويس 30 24 65 45

السلع 31 22 70 35

دلـمـا 32 23 90 45

طنب الكبرى / الصغرى 30 23 90 45

أبو موسى 30 23 85 40.