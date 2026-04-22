مجموعة إينوك تحقق وفورات طاقة تتجاوز 478 مليون درهم

دبي في 22 أبريل/ وام / سجّلت مجموعة إينوك وفورات في كفاءة استخدام الطاقة بقيمة تجاوزت 478 مليون درهم منذ عام 2014، فيما حقق كل درهم استثمرته المجموعة في هذا المجال عائداً تراكمياً بنحو ثلاثة أضعاف، تزامناً مع يوم الأرض 2026.

وأوضحت المجموعة أنها تجنبت بشكل تراكمي منذ عام 2014 أكثر من 660 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، في إطار إستراتيجية إدارة الطاقة والموارد المطبقة عبر عملياتها المختلفة.

وقال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: تُشكل مناسبة ’يوم الأرض‘ دعوة مهمة للعمل وتحمّل المسؤولية الجماعية في مواجهة تحديات كفاءة الطاقة. وتواصل مجموعة اينوك جهودها في تعزيز كفاءة الطاقة عبر جميع عملياتها، بدءاً من إدارة استهلاك الطاقة وصولًا إلى الاستثمار في حلول طاقة مستدامة. ويستند هذا الالتزام إلى استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 وأهداف دولة الإمارات الرامية إلى الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وأضافت المجموعة أن برنامج إدارة الطاقة والموارد أسهم في خفض استهلاك الطاقة وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في مصفاة إينوك ومنشآت التخزين وعمليات البيع بالتجزئة والمقر الرئيسي، بما عزز الكفاءة التشغيلية وحقق وفورات مالية تراكمية.

وأشارت إلى أنها عقدت جلسات نقاشية متخصصة حول كفاءة استخدام الطاقة في مرافقها التشغيلية، بمشاركة فرق العمل الميدانية، لتعزيز التطبيق العملي لممارسات إدارة الطاقة والموارد.

وأكدت إينوك أنها تعمل على دمج جهود التصدي للتغير المناخي ضمن إطار الحوكمة والإفصاح، بما يتماشى مع المعيارين الدوليين لإفصاحات الاستدامة IFRS S1 وIFRS S2، لضمان شفافية الأداء واستفادة الجهات المعنية من البيانات في اتخاذ القرارات.