بلدية العين تستعرض مشروع تطوير أشجار الفواكه خلال المعرض الزراعي الإماراتي 2026

العين في 22 أبريل/ وام / استعرضت بلدية مدينة العين مشروع تطوير أشجار الفواكه التي نفذته البلدية على طريق جبل حفيت ووادي طربات، وذلك ضمن مشاركتها في المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026.

ويأتي المشروع في إطار جهود البلدية لتعزيز الاستدامة البيئية والارتقاء بجودة المشهد الطبيعي، بما ينسجم مع استراتيجيتها الرامية إلى توسيع الرقعة الخضراء وتنمية المناطق الطبيعية، دعماً لمنظومة الأمن الغذائي من خلال تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي.

وأوضحت المهندسة علياء سعيد الكعبي، مديرة مشروع تطوير وادي طربات، أن المشروع يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 387 ألف متر مربع، والذي يتضمن زراعة أكثر من 10 آلاف شجرة من 16 صنفاً محلياً من الأشجار المثمرة المتأقلمة مع بيئة المنطقة، من بينها الليمون، والتين، والمانجو، والشيكو، والرمان، والجوافة، ما يسهم في تعزيز التنوع النباتي وتحسين جودة الحياة في المواقع الحيوية.

وأكدت أن المشروع يعتمد على تطبيق أنظمة ري أوتوماتيكية متطورة، إلى جانب تفعيل نظام السمادة الآلية، ما أسهم في رفع كفاءة العمليات الزراعية بشكل كبير، وتقليل الجهد البشري، حيث كانت عمليات التسميد سابقاً تتطلب نحو 50 عاملاً، فيما تُدار حالياً بواسطة عامل واحد فقط.

وأضافت أن المشروع يسهم في الحد من التلوث البيئي من خلال استخدام تقنيات إذابة الأسمدة في المياه، بما يضمن توزيعاً متوازناً للعناصر الغذائية، إلى جانب دوره في تعزيز التنوع البيولوجي من خلال استقطاب الكائنات الحية مثل الطيور والوعول.

وأشارت إلى أن المشروع يمر حالياً بمرحلة تجريبية، تمهيداً لبدء تسويق الإنتاج الزراعي خلال الفترة المقبلة،كما نفذت البلدية أعمالاً متكاملة لحماية الأشجار، شملت إنشاء أسوار حديدية للحد من تأثير الحيوانات السائبة والعوامل البيئية، بما يضمن استدامة المشروع والمحافظة على مكوناته الحيوية.