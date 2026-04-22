شابات إماراتيات يرسمن ملامح المستقبل في مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال

أبوظبي في 22 أبريل/ وام / قدمت شابات إماراتيات في مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال، نماذج ملهمة في الابتكار وقيادة المشاريع الناشئة، ما يعكس حيوية وطموح الجيل الجديد، وحضورهن كشريك فاعل في رسم ملامح اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والتكنولوجيا.

وأكدت غالية المنصوري، فنانة تشكيلية ومعلمة فنون ورائدة أعمال ومؤسسة “استوديو كناز للفنون”، في تصريح لوكالة انباء الإمارات "وام"، أن الاستوديو يُعد أول استوديو متنقل في الإمارات، حيث يقدّم مجموعة متنوعة من البرامج والورش التعليمية والفنية والتثقيفية في مجالات الحرف التقليدية الإماراتية والفنون الجميلة، مستهدفًا مختلف فئات المجتمع من جميع الأعمار.

وأوضحت أن الاستوديو، الذي تم إطلاقه في عام 2024، زار العديد من المناطق في مختلف إمارات الدولة، بما في ذلك المناطق البعيدة عن المدن، واستهدف شرائح متعددة من المجتمع، من الموظفين وكبار المواطنين إلى الأطفال والعائلات.

وأضافت أنها تشارك في مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال ضمن منصة الشباب تحت مظلة المؤسسة الاتحادية للشباب، مشيرة إلى عضويتها في مجلس أبوظبي للشباب، لافتة إلى أن هذه المشاركة شكّلت فرصة مميزة لعرض أعمال الشباب والتعرّف على مشاريع ريادية متنوعة.

وأكدت أن “استوديو كناز للفنون” ينسجم مع استراتيجية الدولة للاقتصاد الإبداعي، ويسعى إلى إلهام الشباب في مختلف أنحاء الدولة لتطوير مشاريع إبداعية تسهم في تعزيز جودة هذا القطاع الحيوي.

وأشارت إلى أن شغفها بالفنون بدأ منذ الصغر، وحرصت على تحويل موهبتها إلى مشروع إبداعي قائم على التعليم، حيث حصلت على درجة البكالوريوس في الفنون الجميلة من جامعة زايد، واستكملت مسيرتها الأكاديمية بالحصول على درجة الماجستير في تعليم الفنون من مدرسة الفنون في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة سعيها إلى نقل خبراتها لإفادة المجتمع وإحداث أثر إيجابي من خلال تعليم الفنون.

وقالت علياء البلوشي، مديرة الشركات والعضوية في مجلس سيدات أعمال أبوظبي، إن المجلس شارك في مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال بهدف دعم رائدات الأعمال من خلال حضور فاعل داخل الحدث، حيث قدّم خمس ورش عمل وجلستين حواريتين، إلى جانب جلسات استشارية فردية أتاحت للمشاركات طرح استفساراتهن والحصول على توجيه عملي، واستكشاف فرص تطوير أعمالهن.

وأوضحت أن هذه الجهود جاءت بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص، من بينهم شركة سكاي لاين ودو وWio بنك، عبر تقديم حلول رقمية واستشارات متخصصة في نماذج الامتياز، بما يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء، ويعزز دور المجلس في بناء بيئة أعمال مترابطة تربط رائدات الأعمال بالخبرات والفرص في إمارة أبوظبي.

وقالت ربا الهاشمي، مديرة مشاريع الابتكار في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، إن مشاركة الهيئة في مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال تأتي في إطار شراكة إستراتيجية مهمة، لافتة إلى أن الهيئة تعمل من خلال مشروع “إنجال زي” على دعم وتمكين المشاريع الناشئة العاملة في مجال الطفولة المبكرة.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى استقطاب الشركات الناشئة من داخل أبوظبي وخارجها ودوليًا، وتوفير حلول مبتكرة للتحديات المرتبطة بمرحلة الطفولة المبكرة من فترة الحمل وحتى عمر ثماني سنوات، إلى جانب ربط هذه المشاريع بالمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين في الجهات الحكومية والخاصة، بما يسهم في تمكينها من التوسع والاستقرار في أبوظبي والانطلاق من الإمارة إلى الأسواق العالمية.