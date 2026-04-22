الشارقة يواجه الوحدة والنصر مع الجزيرة في الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين

أبوظبي في 22 أبريل/ وام / تنطلق غداً منافسات الجولة الـ23 من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، والتي تقام على مدار 3 أيام، وتشهد إقامة قمتين، تجمع الأولى الشارقة مع الوحدة، والثانية النصر مع الجزيرة.

وتفصيلاً، يلتقي غدا الخميس، فريق الشارقة، صاحب المركز السابع برصيد 25 نقطة، مع الوحدة صاحب المركز الخامس برصيد 36 نقطة، على استاد الشارقة، ويسعى الوحدة إلى تحقيق الفوز للتقدم إلى مركز أفضل وتأمين مقعد آسيوي في الموسم المقبل، بينما يطمح الشارقة إلى العودة للانتصارات ومواصلة المشوار قبل الختام، أملاً في التواجد بمركز أفضل.

والتقى الفريقان في 31 مباراة بدوري المحترفين، فاز الوحدة في 15 مباراة، والشارقة في 8، وتعادلا في 8 مباريات.

أما القمة الثانية، التي تقام يوم الجمعة، فتجمع النصر، صاحب المركز السادس برصيد 31 نقطة، مع الجزيرة صاحب المركز الثالث برصيد 40 نقطة، على استاد آل مكتوم، ويأمل الجزيرة في الحفاظ على المركز الثالث لتأمين مقعد آسيوي في الموسم المقبل، فيما يسعى النصر إلى تحقيق الفوز من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب.

وبلغت مواجهات الفريقين 33 مباراة في دوري المحترفين، فاز الجزيرة في 18 منها، والنصر في 10، وتعادلا في 5 مباريات.

وفي بقية المباريات، يلتقي الخميس كلباء مع بني ياس على ملعب كلباء، والبطائح مع العين المتصدر على استاد خالد بن محمد. فيما يلتقي يوم الجمعة، الظفرة مع عجمان على استاد حمدان بن زايد، والوصل مع دبا على استاد زعبيل.

وتُختتم الجولة بلقاء شباب الأهلي مع خورفكان يوم الأربعاء 29 أبريل الجاري، والتي تم تغيير موعدها في وقت سابق، نظرا لمشاركة شباب الأهلي في البطولة الآسيوية.