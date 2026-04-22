دناتا تستثمر 32 مليون دولار أسترالي لإنشاء محطة للشحن الجوي في مطار غرب سيدني

سيدني في 22 أبريل/ وام / أعلنت دناتا، لخدمات النقل الجوي والسفر، أنها ستستثمر نحو 32 مليون دولار أسترالي لإنشاء محطة مخصصة للشحن الجوي في مطار غرب سيدني الدولي "نانسي بيرد والتون".

وبموجب هذا المشروع ستقوم دناتا بإنشاء المحطة ضمن مستودع مساحته 5,000 متر مربع في منطقة الشحن الجوي في مطار غرب سيدني الدولي، التي تعمل على مدار الساعة، إلى جانب مساحة إضافية تبلغ 4,000 متر مربع ضمن الأراضي المحيطة بالمستودع، حيث ستتسلم دناتا الموقع كهيكلٍ غير مُجهّز، وستتولى تجهيز مختلف منشآت وتجهيزات محطة الشحن، بما في ذلك البنى التحتية الحيوية وتركيب نظام مناولة مواد شبه آلي.

وستخصّص دناتا استثمارات تقارب 6 ملايين دولار أسترالي لاقتناء أحدث المعدات والتقنيات المتخصصة لضمان توفير عمليات شحن فعّالة قابلة للتوسع ومُهيّأة لتلبية متطلبات النمو المستقبلي، بما في ذلك توفير القدرات اللازمة لدعم عمليات مناولة الشحنات المتخصصة كالأدوية وغيرها من الشحنات الحساسة للوقت ودرجة الحرارة.

ومن المقرر أن تبدأ عمليات الشحن الجوي في المحطة اعتباراً يوليو 2026، أي قبل الافتتاح الكامل للمطار لاستقبال المسافرين في وقت لاحق من هذا العام.

وستتمكن منشآت محطة الشحن عند اكتمالها من مناولة ما يصل إلى 60,000 طن من البضائع سنوياً، ما يُعزز القدرات الاستيعابية لعمليات الشحن الجوي في مقاطعة نيو ساوث ويلز، التي تلعب دوراً محورياً في شبكة الشحن الجوي في أستراليا.

ويرجح أن توفر المرحلة الأولى للمحطة الجديدة حوالي 50 وظيفة مباشرة، وسط توقعات بتوفيرها المزيد من فرص العمل مع نمو وتوسع عملياتها.

وقال بيرت سيغسورث، المدير التنفيذي لعمليات مطارات أستراليا في دناتا، إن استثمارنا في مطار غرب سيدني الدولي يعكس ثقتنا الراسخةً في المسار الاقتصادي طويل الأجل للمنطقة وأستراليا بشكل عام، والدور المحوري الذي يلعبه الشحن الجوي في دعم التجارة الأسترالية.

وقال سيمون هيكي، الرئيس التنفيذي لمطار غرب سيدني الدولي، إن محطة دناتا الجديدة للشحن تعد إضافة نوعية إلى منطقة الشحن الرئيسية في المطار التي تعمل على مدار الساعة، حيث ستقدم المحطة خدمات الشحن والمناولة الأرضية لشركات الطيران الدولية والمحلية على حدٍ سواء، ما يعزز أداء وكفاءة سلاسل التوريد الحيوية في البلاد.

ورحّبت كاثرين كينغ، وزيرة البنية التحتية والنقل والتنمية الإقليمية والحكم المحلي في الحكومة الفيدرالية، بانضمام دناتا للشحن إلى مطار غرب سيدني الدولي.

وقالت إنّ محطة دناتا الجديدة للشحن ستربط غرب سيدني بالعالم، من خلال نقل 60 ألف طن إضافية من البضائع عبر مطار سيدني الجديد سنوياً.

وقالت، إن مطار غرب سيدني الدولي يعد بمثابة القلب النابض للخدمات اللوجستية في ولاية نيو ساوث ويلز، حيث سيعمل المطار جنباً إلى جنب مع المنشآت الأخرى التي استثمرت بها الحكومة الأسترالية.

وتتمتع دناتا بحضور راسخ في أستراليا، حيث تعمل في تسعة مطارات على مستوى البلاد، وتقدم خدمات الشحن والمناولة الأرضية وخدمات الركاب وخدمات الطعام على متن الطائرات، إذ تدعم عملياتها سنوياً أكثر من 107,000 حركة طائرات، وتناول حوالي 300,000 طن من البضائع عبر شبكتها الأسترالية، كما تقوم دناتا من خلال قسم خدمات الطعام التابع لها، بانتاج وتقديم أكثر من 54 مليون وجبة سنوياً لشركات الطيران الشريكة.