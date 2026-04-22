778 شهادة إنجاز تصدرها بلدية عجمان في الربع الأول 2026 بنسبة نمو 26.9%

عجمان في 22 أبريل/ وام / أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، عن إصدار 778 شهادة إنجاز خلال الربع الأول من العام الحالي 2026، مقارنة بـ 613 شهادة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، محققةً نسبة زيادة بلغت نحو 26.9%، بما يجسد استمرار النمو المتسارع في قطاع البناء والتشييد بالإمارة، انسجامًا مع الهدف الإستراتيجي المتمثل في إدارة عمرانية حضرية شاملة، وبالتوائم مع توجهات رؤية عجمان 2030.

وأكد الدكتور محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، أن الارتفاع في عدد شهادات الإنجاز يعكس حيوية القطاع العمراني في إمارة عجمان، ويترجم الرؤية الرامية لتعزيز التنمية المستدامة وتوفير بيئة عمرانية متكاملة تدعم جودة الحياة، موضحًا أن الإمارة تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار والسكن، بفضل البنية التحتية المتطورة والتشريعات الداعمة للنمو.

كما أكد أن جميع شهادات الإنجاز الصادرة تم منحها بعد التأكد من الالتزام التام بكافة اشتراطات امتثال المباني، واستيفاء معايير السلامة والمتطلبات الفنية المعتمدة، وذلك بالتنسيق والتكامل مع الشركاء الاستراتيجين، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة والاستدامة في المشاريع المنفذة.

وأوضح المهندس أحمد سلطان النعيمي، مدير إدارة المباني بالدائرة، أن إدارة المباني تحرص على تطوير منظومة العمل وتبسيط الإجراءات بما يضمن تقديم خدمات عالية الكفاءة، مشيرًا إلى أن الدائرة توفر قنوات متعددة لتقديم الطلبات، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتحقيق رضا المتعاملين.

وأضاف أن شهادة الإنجاز تُمنح بعد استكمال جميع أعمال البناء وفقًا للمخططات المعتمدة والالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية، إلى جانب استيفاء كافة الاشتراطات المعمول بها، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية في الالتزام بالمعايير المعتمدة، بما يعزز جودة المشاريع المنفذة في الإمارة.

يذكر أن القطاع الشرقي في الإمارة استحوذ على النسبة الأكبر من شهادات الإنجاز، في حين شهد القطاع الأوسط ومركز المدينة تنفيذ عدد من المشاريع النوعية التي تعكس التنوع العمراني والتطور المتوازن في مختلف مناطق إمارة عجمان.