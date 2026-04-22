"الوطنية العقارية": إنجاز97% من مشروع "399 هيلز بارك"

دبي في 22 أبريل/ وام / أعلنت "الوطنية العقارية"، الذراع العقاري لشركة الصكوك الوطنية، عن اقتراب تسليم مشروع "399 هيلز بارك" في دبي هيلز استيت مع وصول نسبة الإنجاز إلى 97%.

وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية، إن مؤشرات السوق العقارية في دبي تعكس قوة الزخم الاستثماري واستمرار الطلب على المشاريع السكنية والتجارية عالية الجودة، فقد تجاوزت قيمة المبيعات الإجمالية خلال عام 2025 حاجز 540 مليار درهم ، بنمو سنوي بلغ 25%، فيما تخطى عدد التعاملات 200 ألف عملية، بزيادة قدرها 18% مقارنة بعام 2024، كما استحوذت مبيعات المشاريع على الخريطة على أكثر من 70% من إجمالي التعاملات، ما يعكس الثقة المتواصلة للمستثمرين في المشاريع الجديدة.

وأشار إلى أن الربع الأول من العام 2026 حافظ على التوجه التصاعدي، حيث وصلت أحجام المبيعات إلى ما يقارب 145 مليار درهم وأحجام التعاملات قد تجاوزت 58 ألف عملية بيع وشراء، ما يعكس تواصل النمو السنوي ويعزز مكانة دبي كأحد أكثر الأسواق العقارية العالمية التي تستقطب اهتمام المستثمرين بفضل طبيعتها التي تتميز بالمرونة.

وأضاف أن هذا التوجه التصاعدي لنشاط السوق يدفعنا إلى تطوير المزيد من المجمعات السكنية ذات الجودة العالية بما فيها مشروع 399 هيلز بارك.