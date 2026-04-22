اللجنة العلمية لمشروع الأرشيف والمكتبة الوطنية تعقد اجتماعها الأول في جامعة الفجيرة

الفجيرة في 22 أبريل/ وام / عقدت اللجنة العلمية لمشروع الأرشيف والمكتبة الوطنية التي أنشئت بقرار من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة اجتماعها الأول برئاسة سعادة محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة.

وتضمّ اللجنة في عضويتها سعادة الدكتور سليمان موسى الجاسم، وسعادة الدكتور أحمد حسن المرشدي، وسعادة الدكتور سليمان محمد الكعبي، وجمعة سالم الدرمكي، والدكتور محمد عبدالله المنصوري، وعائشة محمد البلوشي.

وتم خلال الاجتماع، استعراض أهمية الحفاظ على التراث الثقافي والمعلوماتي وتعزيز المعرفة ومتابعة البحث لجمع وتصنيف الموارد الأرشيفية المتعلقة بالتاريخ وثقافة الوطن وتعزيز البنية الثقافية للمجتمع، وبحث عدد من المبادرات والمواضيع المقترحة، وأفضل الممارسات المتبعة في الإمارة المرتبطة بمجالات الأرشفة والمكتبات والثقافة.

وأكد الضنحاني أنّ هذا القرار يعكس توجهاً نحو تطوير العمل الثقافي والمعرفي، عبر وضع خطة تنفيذية متكاملة لمشروع الأرشيف والمكتبة الوطنية، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الثقافية والتعليمية، إضافة إلى تنظيم برامج تسهم في رفع الوعي بأهمية الأرشيف والمكتبة ودورهما في حفظ الذاكرة الوطنية وصون التراث المعرفي.