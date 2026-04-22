جائزة الشارقة للعمل التطوعي: التطوع البيئي ركيزة أساسية لحماية كوكب الأرض

الشارقة في 22 أبريل/ وام / أكدت جائزة الشارقة للعمل التطوعي أهمية التطوع البيئي بوصفه ركيزة أساسية لحماية كوكب الأرض وتعزيز الاستدامة، وذلك بمناسبة يوم الأرض العالمي الذي يوافق 22 أبريل من كل عام.

وأوضحت سعادة سعاد الشامسي، المدير التنفيذي للجائزة، أن هذه المناسبة تمثل فرصة متجددة لتعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة، وترسيخ مفاهيم الاستدامة لدى الأفراد والمؤسسات، في ظل التحديات البيئية المتسارعة التي يشهدها العالم.

وقالت إن العمل التطوعي البيئي بات ضرورة ملحّة، لما يؤديه من دور فاعل في دعم الجهود الوطنية والعالمية للحفاظ على البيئة، من خلال نشر الوعي البيئي، والمشاركة في حملات التشجير، وتنظيف الشواطئ، والحفاظ على التنوع الحيوي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت أن الجائزة تحرص على دعم المبادرات البيئية وتشجيع الأفراد والجهات على الابتكار في هذا المجال، عبر تسليط الضوء على أفضل الممارسات التطوعية وتكريم الجهود التي تُحدث أثراً إيجابياً ومستداماً في المجتمع.

ودعت أفراد المجتمع إلى استثمار هذه المناسبة في تبني سلوكيات صديقة للبيئة، والمشاركة في البرامج التطوعية المعنية بالحفاظ على الموارد الطبيعية، مؤكدة أن حماية الأرض مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد.

ويأتي ذلك انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز دور المجتمع في حماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة.