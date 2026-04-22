الدورة الأولى من موسم الوصل في "إكسبو دبي" تستقطب 300 ألف عائلة

دبي في 22 أبريل /وام/ استقطبت الدورة الأولى من موسم الوصل في مدينة إكسبو دبي، أكثر من 300 ألف عائلة على مدى سبعة أشهر، على أن تُختتم فعالياتها يوم السبت المقبل.

وشهد الموسم، منذ انطلاقه في أكتوبر 2025، برنامجًا متنوعًا من الفعاليات المجتمعية والترفيهية والفنية، شمل مهرجان الحصاد الخريفي، والدورة الثانية من مهرجان "ضيّ دبي" الفني بالشراكة مع دبي للثقافة، ومهرجان الكيك، ومدينة الشتاء، واحتفالات نهاية العام، وفعالية "حق الليلة" ضمن موسم الولفة، و"حيّ رمضان"، ومهرجان الحصاد الربيعي، إلى جانب أنشطة عائلية ورياضية وموسيقية.

وقالت آمنة أبو الهول، المخرج التنفيذي الإبداعي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي، إن الدورة الأولى لموسم الوصل، قدمت فعاليات استمدت روحها من روح المجتمع الإماراتي الواحد، مضيفة: "رغم التحديات، واصلنا حتى النهاية تنظيم الفعاليات الهادفة، مستلهمين توجيهات قيادة دولة الإمارات بتعزيز روح الترابط والمشاركة المجتمعية، وكان الإقبال الكبير على فعالياتنا خلال الأسابيع الأخيرة دليل واضح على ثقة الزوار بالأجواء الآمنة للدولة، وأيضاً على صواب إستراتيجيتنا المتمثلة في الإصرار على الاستمرارية وعدم تأجيل أي من فعالياتنا، وكانت النتيجة أن تذاكر معظم الفعاليات في شهري مارس وأبريل بيعت بالكامل".

وأضافت، أن موسم الوصل استطاع تجسيد شعار "لكل مناسبة احتفال"،؛حيث تحول إلى وجهة عائلية رائدة، ومكاناً تلتقي فيه الثقافات، ويزدهر فيه الإبداع، وتتحول اللحظات إلى ذكريات راسخة، مشيرة إلى ما تضمنه من عروض حيوية نابضة بالحياة ولقاءات هادئة مفعمة بالمشاعر، مردفة: "نختم هذا الموسم بفخر وامتنان عميق لكل ما تم تحقيقه. ونتقدم بخالص الشكر لزوارنا وشركائنا، فلولا ثقتهم بنا ودعمهم المستمر لنا، لما كانت هذه الرحلة ممكنة".

ويُختتم الموسم بفعالية "مغامرات الصيف المائية" التي تستضيفها ساحة الوصل يوم 25 أبريل، لتقدم تجربة ترفيهية عائلية تتضمن ألعابًا مائية وأنشطة تفاعلية وبرامج موسيقية ومأكولات متنوعة.