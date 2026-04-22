"حوار حول رأس المال البشري" يناقش مستقبل الكفاءات الوطنية برأس الخيمة

رأس الخيمة في 22 أبريل/ وام / نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في مقرها برأس الخيمة ضمن سلسلة برنامج حوار مع مسؤول، جلسة بعنوان "حوار حول رأس المال البشري"، سلطت الضوء على مرتكزات التنمية الحديثة، وأهمية الاستثمار في الإنسان بوصفه المحرك الرئيسي لمسيرة التطور والابتكار.

استضافت الجلسة سعادة سارة أحمد الزعابي مدير عام دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة، والتي قدمت طرحا حول واقع رأس المال البشري وآفاق تطويره في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.

وأكدت أن الاستثمار في رأس المال البشري ضرورة إستراتيجية تمثل الأساس الحقيقي لتحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن رؤية دائرة الموارد البشرية تنطلق من توجهات حكومة رأس الخيمة بعيدة المدى، وتسعى إلى بناء منظومة متكاملة للعنصر البشري، وتحسين تجربته الوظيفية، وتعزيز مشاركته في صنع القرار.

وأضافت أن الإستراتيجية الحالية ترتكز على عدة محاور رئيسية، تشمل الارتقاء بجودة حياة الموظف، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتبني التحول الرقمي كأداة داعمة لاتخاذ القرار، إلى جانب بناء شراكات فعّالة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية، بما يحقق التكامل في إعداد الكوادر الوطنية القادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

استعرضت الزعابي التحولات الجوهرية التي يشهدها قطاع الموارد البشرية، وأكدت أهمية التكامل بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

وأكد خلف سالم بن عنبر مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية أن رأس المال البشري، يمثل الأساس الذي تبنى عليه مسارات التقدم والازدهار لتحقيق التميز المؤسسي واستشراف مستقبل أكثر استدامة.

وأضاف أن ما تشهده رأس الخيمة من بروز كفاءات وطنية تتولى مناصب قيادية على مستوى الدولة يمثل مصدر فخر واعتزاز، ودافع لمواصلة الاستثمار في الإنسان، وتعزيز المنظومة التعليمية والتدريبية بما يضمن استدامة هذا التميز.