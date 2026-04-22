المركز الإقليمي للتخطيط التربوي ينظم ندوة دولية افتراضية حول دور الذكاء الاصطناعي بالتعليم

الشارقة في 22 أبريل/ وام / نظم المركز الإقليمي للتخطيط التربوي ندوة دولية إفتراضية متخصصة بعنوان “الذكاء الاصطناعي في التعليم: من الابتكار إلى التحول المسؤول” تزامناً مع اليوم العالمي للإبداع والابتكار بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء والباحثين والممارسين التربويين من مختلف دول العالم.

وتناولت الندوة أبرز التوجهات العالمية في توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الأنظمة التعليمية مع التركيز على أبعاده المتعلقة بالسياسات التعليمية والتربوية وإستراتيجيات التعليم والتعليم وفرصه في تحسين جودة التعليم والتحديات المرتبطة بحوكمته وأخلاقياته إلى جانب دوره في تعزيز استمرارية التعليم في أوقات الأزمات.

وأكدت مهرة المطيوعي مديرة المركز الإقليمي للتخطيط التربوي أن أنظمة التعليم حول العالم تمر بمرحلة تحول غير مسبوقة مدفوعة بالتطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي مشيرة إلى أن هذه التحولات تتطلب إعادة التفكير في نماذج التعليم التقليدية وتعزيز جاهزية الأنظمة التعليمية لمواكبة متطلبات المستقبل بما يضمن تحقيق تعليم شامل وعادل ومستدام للجميع انسجاماً مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.

وشهدت الندوة مشاركة عدد من القيادات والخبراء الدوليين من بينهم السيدة مها زايد القعقاع الرويلي وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بدولة قطر والدكتور سعود بن سيف العامري الخبير التقني بوزارة التعليم في سلطنة عمان والدكتورة روز لوكين إحدى أبرز الخبراء العالميين في مجال الذكاء الاصطناعي في التعليم.

وتناولت جلسات الندوة مجموعة من المحاور الرئيسية شملت دور الذكاء الاصطناعي في السياسات التعليمية وتخطيط النظم وتحول المناهج والمهارات المستقبلية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والتعلم إضافة إلى قضايا الأخلاقيات والاستخدام المسؤول وأهمية تعزيز جاهزية الأنظمة التعليمية لمواجهة الأزمات.

كما تضمنت جلسة نقاشية ركزت على مستقبل الذكاء الاصطناعي في التعليم حيث ناقش المشاركون أبرز التحديات والفرص المرتبطة بإدماج هذه التقنيات مؤكدين أن التحدي الحقيقي لا يكمن في تبني الذكاء الاصطناعي بل في كيفية توظيفه بشكل يعزز جودة التعليم ويحافظ على دوره الإنساني.

وأشارت مداخلات المشاركين إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة كبيرة لدعم التعلم المخصص وتحسين نواتج التعليم وتعزيز كفاءة الأنظمة التعليمية إلا أنه يتطلب في المقابل أطر حوكمة واضحة تضمن الاستخدام المسؤول وتحمي خصوصية البيانات وتحد من المخاطر المرتبطة بالتحيز الخوارزمي.