"غرفة دبي" تنظم حواراً لدعم سيدات الأعمال وتعزيز مرونتهن مع المتغيرات الاقتصادية

دبي في 22 أبريل /وام/ نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع مجلس سيدات أعمال دبي، حواراً مفتوحاً مع 86 من سيدات ورائدات الأعمال، وذلك بهدف بحث واقع القطاعات الاقتصادية في ظل المتغيرات العالمية ومناقشة سبل دعم سيدات الأعمال لتمكينهن من مواكبة المتغيرات والتكيف مع المستجدات العالمية، بالإضافة إلى استعراض أبرز مقومات مرونة اقتصاد دبي والآليات والحلول المحفزة لنمو الأعمال.

وبحث اللقاء الذي شارك فيه كل من سعادة الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق، رئيسة مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال دبي، وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أبرز التحديات والاستفسارات والقضايا ذات الأولوية بالنسبة لسيدات الأعمال والقياديات في الشركات العاملة في المجالات الاقتصادية المختلفة.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، إن سيدات الأعمال يسهمن بدور هام في مسيرة التنمية الاقتصادية في دبي، وذلك من خلال المشاركة بفعالية في حركة تأسيس الأعمال وقيادة مسيرة النمو في القطاعات المختلفة وخلق فرص عمل تدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وأضاف أن "غرفة دبي" تلتزم بتطوير التعاون الوثيق مع القطاع الخاص ومع الشركاء الإستراتيجيين، لتعزيز جاهزية بيئة الأعمال بما يسهم في تمكين الشركات من مواجهة التحديات العالمية وضمان انسيابية الأعمال واستمرارية نمو حركة التجارة والاستثمار في الظروف كافة، وذلك انطلاقاً من أهمية العمل التشاركي، والحوار البنّاء، ومواصلة ابتكار الحلول العملية والملموسة، والتي تشكل مجتمعةً ركائز حيوية لتعزيز الثقة ودعم مسار تطور قطاعات الأعمال.

من جانبها قالت سعادة الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق، إن توفير مساحة للحوارات التفاعلية والبناءة ضرورة ملحّة، لا سيما في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها بيئة الأعمال العالمية، وإن الحوار الذي نظمته غرف تجارة دبي بالتعاون مع مجلس سيدات أعمال دبي يجسد التزام الجانبين بالتعرف عن كثب على رؤى وآراء سيدات الأعمال، وفهم تحدياتهن، وضمان مشاركتهن في صياغة حلول عملية تدعم نمو القطاعات الاقتصادية.

وأضافت أن تحقيق المزيد من التقدم يعتمد على التعاون وتبادل المعرفة وتعزيز منظومة الدعم المؤسسي، وإن المجلس يعمل من خلال جمع مجتمع الأعمال النسائي مع الجهات المعنية، على ترسيخ الثقة، وتحفيز الحوار البنّاء، وتعزيز دور المرأة كشريك أساسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي، معتبرة أن هذه المبادرات لا تمثل استجابة آنية للمستجدات، بل ركيزة أساسية لضمان تمكين سيدات الأعمال، وتعزيز ترابطهن، ودعم مسيرتهن نحو المستقبل بثقة ووضوح.

وشكلت الجلسة فرصة ملهمة للاطلاع على سبل التعامل مع متغيرات البيئة الاقتصادية على أرض الواقع، وبحث فرص ومجالات التعاون التي من شأنها تعزيز المرونة وضمان استدامة الشركات والأعمال التي تقودها النساء.