انطلاق "الأشواط التحضيرية" لبطولة فزاع للغوص الحر "الحياري"

دبي في 22 أبريل /وام/ انطلقت اليوم، الأشواط التحضيرية للنسخة التاسعة عشرة من بطولة فزاع للغوص الحر "الحياري"، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في مجمع حمدان الرياضي بدبي، وسط مشاركة محلية وخليجية ودولية كبيرة.

وتتواصل منافسات الأسبوع التحضيري من خلال برامج إعداد وتدريبات مكثفة لرفع جاهزية المشاركين، تمهيدًا لانطلاق التصفيات السبت المقبل، وصولا إلى النهائيات في اليوم التالي، لثلاث فئات هي المحترفين لكافة الجنسيات، والمواطنين، والناشئين.

وأكد سعادة حمد أحمد الرحومي، رئيس اللجنة المنظمة، أن النسخة الحالية من البطولة تشهد زخما نوعيا في المشاركة، خصوصا من دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعكس تنامي الاهتمام بها، ويعزز من موقعها كمنصة تجمع بين التنافس الرياضي والبعد التراثي، بالإضافة إلى أنها أكثر من مجرد منافسة، لأنها امتداد لذاكرة بحرية متجذرة في تاريخ الدولة، لا سيما أن المحافظة على هذا الموروث لا تكون باستحضاره فقط، وإنما بإعادة تقديمه ضمن سياق معاصر للأجيال الجديدة.

وأضاف أن اللجنة المنظمة حرصت على توفير بيئة متكاملة تراعي أعلى المعايير الفنية والتنظيمية، بما يواكب طبيعة هذه الرياضة التي تعتمد على التركيز والانضباط، بجانب دورها في صقل المهارات، واكتشاف المواهب، وتعزيز حضور الغوص الحر كأحد أبرز مكونات التراث البحري في المنطقة، لافتا إلى أن التنوع في الفئات المشاركة، من ناشئين ومحترفين ومواطنين، يؤكد رؤية متكاملة لبناء قاعدة مستدامة لهذه الرياضة.