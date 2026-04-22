الدفاع المدني في الشارقة يكثف حملات التوعية والتفتيش الميداني استعداداً للصيف

الشارقة في 22 أبريل/ وام / عززت هيئة الشارقة للدفاع المدني جهودها الرقابية والتوعوية مع اقتراب موسم الصيف من خلال استمرارية وتكثيف حملات التفتيش والتوعية في المناطق الصناعية والتجارية بما يدعم سرعة الاستجابة ويسهم في حماية الأرواح والممتلكات و ذلك ضمن نهجها الاستباقي في الحد من المخاطر وتعزيز منظومة الوقاية.

ويأتي ذلك بالتوازي مع إطلاق مبادرات توعوية موجهة تستهدف العاملين في المنشآت وأفراد المجتمع تركز على تصحيح السلوكيات المرتبطة بمسببات الحوادث وتعزيز الوعي بالممارسات الآمنة في الاستخدام والتشغيل والتخزين بما يسهم في ترسيخ ثقافة السلامة كمسؤولية مشتركة والحد من المخاطر قبل وقوعها.

وأكد العميد يوسف عبيد حرمول الشامسي مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني أن الهيئة تواصل تطوير منظومتها الرقابية وفق رؤية استباقية مرنة تستجيب لمتغيّرات بيئات العمل بما يرفع كفاءة المتابعة الميدانية ويسرّع معالجة التحديات ويعزّز القدرة على احتواء الملاحظات قبل تفاقمها إلى مخاطر ما يسهم في تحسين الخطط الوقائية وتطويرها بشكل مستمر.

وتغطي الجولات التوعوية مختلف القطاعات الحيوية بما في ذلك المنشآت الصناعية والتجارية والمباني السكنية حيث يتم التحقق من كفاءة أنظمة الإنذار والإطفاء ومراجعة خطط الإخلاء إلى جانب تقديم إرشادات عملية تسهم في تحسين بيئة السلامة بشكل فوري وقابل للقياس بما يعكس التزام الهيئة بتطوير نموذج وقائي متقدم يضع الإنسان في صدارة الأولويات ويعزز جاهزية المجتمع لمواجهة المخاطر بكفاءة وثقة.