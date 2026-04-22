"شمس" و"دي إتش إل إكسبريس الإمارات" يعززان الخدمات اللوجستية لرواد الأعمال

الشارقة في 22 أبريل/ وام / وقعت مدينة الشارقة للإعلام "شمس" اليوم اتفاقية مع "دي إتش إل إكسبريس الإمارات" في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات الخدمات اللوجستية لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وتمكينهما من الوصول إلى حلول لوجستية عالمية المستوى وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وخدمات الشحن السريع داخل دولة الإمارات وخارجها.

وتأتي هذه الشراكة في إطار رؤية “شمس” الرامية إلى تطوير منظومة متكاملة لدعم بيئة الأعمال وتسهيل نمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة لا سيما في القطاعات الإبداعية والإعلامية من خلال بناء شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية.

وبموجب المذكرة سيتم تمكين عملاء “شمس” من الاستفادة من حلول " دي إتش إل " اللوجستية المتخصصة المصممة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات بما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية ورفع كفاءة الأعمال وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

كما يشمل التعاون تنفيذ مبادرات مشتركة تتضمن ورش عمل وجلسات تعريفية وبرامج تدريبية إضافة إلى فعاليات تسويقية تهدف إلى تعزيز الوعي بالخدمات اللوجستية الحديثة وبناء قدرات رواد الأعمال ودعم تبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة العمليات وسلاسل الإمداد كما تركز الشراكة على تعزيز الاستدامة في الحلول اللوجستية وتحسين تجربة العملاء.

وقال سعادة راشد عبد الله العوبد مدير عام مدينة الشارقة للإعلام "شمس": إن هذه الشراكة مع "دي إتش إل أكسبريس" تهدف إلى توفير حلول عملية وبناء بيئة أعمال متكاملة لا تقتصر على التأسيس والترخيص بل تمتد لتشمل شراكات إستراتيجية وخدمات نوعية تعزز كفاءة الشركات وتمنحها القدرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً خاصة في قطاع الإعلام والصناعات الإبداعية.

وقال محمود حاج حسين المدير العام لشركة "دي إتش إل أكسبريس الإمارات": نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تقديم حلول لوجستية مبتكرة وموثوقة تسهم في تمكين الشركات من التوسع والنمو والوصول إلى أسواق جديدة بكفاءة أعلى بما يتماشى مع التزامنا بدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز التجارة العالمية.