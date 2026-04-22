هيئة الفجيرة للبيئة تعيد إطلاق سلاحف بحرية إلى موطنها وتراقب سلوكها

الفجيرة في 22 أبريل /وام/ أطلقت هيئة الفجيرة للبيئة، بالتعاون مع مركز الفجيرة للبحوث، على شاطئ منتجع وفلل نعمة في منطقة العقة، عددا من السلاحف البحرية متنوعة الأحجام والأعمار من نوع السلاحف الخضراء (Chelonia mydas) وأعادتها إلى موائلها الطبيعية، وذلك بعد إنقاذها من قبل فريق التنوع البيولوجي البحري المشترك بين الهيئة، والمركز، وإعادة تأهيلها في مختبرات الأخير.

ويأتي إطلاق هذه السلاحف في إطار مشروع بحثي مشترك بتمويل من مجموعة "اتلانتس النخلة" لدراسة سلوك السلاحف ورصد أنماط هجرتها من خلال تثبيت مستشعرات حركة عليها لرصد مساراتها في البيئة البحرية وأماكن التعشيش المفضلة لديها، بما يدعم إستراتيجيات الحفظ القائمة على الأدلة العلمية والدراسات البحثية من خلال تحليل ديناميكيات السلوك في البيئات الطبيعية للأنواع المهددة.

ويهدف المشروع إلى توليد بيانات عالية الجودة لدعم جهود الحفاظ على البيئة البحرية، وإعادة الموائل ضمن منظومة متكاملة وخطط إستراتيجية للبيئة البحرية، تبدأ من تأهيل المواقع للسلاحف البحرية وذلك باستزراع الشعاب المرجانية بالتعاون مع منظمات عالمية وبمشاركة متطوعين من المجتمع المحلي، بما يحقق التوازن البيئي وحماية الكائنات البحرية الفريدة.

ومن بين الأنواع السبعة الباقية من السلاحف البحرية، تعد دولة الإمارات العربية المتحدة موطناً لخمسة أنواع من السلاحف صقرية المنقار، حيث تعد سلاحف منقار الصقر هي النوع الوحيد المعروف بتعشيشها على الساحل الغربي سنويا، ومع ذلك، لم يكن هناك سوى ثلاث سجلات تم التحقق منها للأعشاش على طول الساحل الشرقي بأكمله، مع عدم وجود أي منها في الفجيرة.

وقالت سعادة أصيلة عبد الله المعلا، مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، إن مشروع حماية السلاحف البحرية يأتي في إطار جهود الهيئة المتكاملة لحماية التنوع البيولوجي الفريد في الإمارة بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين من الجهات الحكومية منها والخاصة ذات الصلة، مؤكدة التزام الهيئة بتنفيذ المشاريع التي تترجم رؤية القيادة الرشيدة نحو حماية بيئة إمارة الفجيرة والحفاظ على مواردها الطبيعية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز التنوع البيئي والأحياء المائية التي تسهم بشكل فاعل في تحقيق التوازن البيئي.

من جانبها قالت فريشا باتيل، مديرة قسم الحفاظ على البيئة والتعليم في "أتلانتس دبي"، إن مشروع "أطلس أتلانتس"، يجسد التزام المجموعة بالحفاظ على البيئة، مشيرة إلى أن بدعم جهود مراقبة السلاحف وإعادة إطلاقها يهدف إلى تعميق الفهم لأنماط حركة وتعشيش السلاحف البحرية في دولة الإمارات.

وأضافت أن المعلومات التي سيوفرها المشروع ستسهم في توجيه جهود الحفاظ على البيئة على المدى الطويل، وفي حماية هذه الأنواع المهددة بالانقراض للأجيال القادمة.

وأشارت الهيئة إلى توفير أرقام خطوط ساخنة مجانية للجمهور هي (800TURTLE )، و(800 887853)، و (800368)، للإبلاغ عن حالات السلاحف البحرية المنكوبة أو المريضة أو المصابة في الفجيرة؛ حيث تقوم الجهات المعنية بتوجيه المتصل إلى الفرق المختصة في هيئة الفجيرة للبيئة، ومركز الفجيرة للبحوث؛ لضمان الاستجابة السريعة في الوقت المناسب وإنقاذ السلاحف.