"تريندز" يُدشّن إصدارين معرفيين حول التمور والنخيل بالتعاون مع "وزارة التغير المناخي"

العين في 23 أبريل/ وام/ أعلن مركز "تريندز للبحوث والاستشارات" عن تعزيز تعاونه الإستراتيجي مع وزارة التغير المناخي والبيئة، من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات المعرفية النوعية، والتي توّجت بتدشين إصدارين بحثيين متخصصين، وذلك ضمن مشاركة المركز كشريك معرفي للعام الثاني على التوالي في المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي .

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام/ ، أن هذا التعاون يأتي نتاجاً لاتفاقيات سابقة تهدف إلى دعم المحتوى العلمي والمعرفي المرتبط بالبيئة والاستدامة في الدولة.

وأوضح أن الإصدارين الجديدين يركزان بشكل مكثف على الموروث الزراعي الإماراتي، حيث يتناول الإصدار الأول أصناف التمور في الدولة، بينما يختص الإصدار الثاني بأصناف شجر النخيل وتنوعها الحيوي.

وأضاف أن الإنتاج المعرفي الجديد يتميز بتقديم سرد تاريخي وعلمي متكامل، يبدأ من الجذور التاريخية لزراعة النخيل في المنطقة وصولاً إلى أدق التفاصيل حول نتاج هذه الأشجار، بما في ذلك "الرطب" ومشتقات التمور المختلفة وقد تم إعداد هذه الدراسات بجهد مشترك بين باحثي مركز "تريندز" ونخبة من الخبراء والمتخصصين في وزارة التغير المناخي والبيئة.

إلى جانب الإصدارات المطبوعة، كشف الرئيس التنفيذي للمركز عن مشاركته الفاعلة في إعداد "الورقة البيضاء" (White Paper) الخاصة بفعاليات المؤتمر. وتهدف هذه المبادرة إلى رصد وتحليل مخرجات ونقاشات المؤتمر الحالية و تقديم توصيات علمية وعملية مبنية على نتائج البحث.