تعاون بحثي بين"موانئ أبوظبي" وجامعة نيويورك أبوظبي لتعزيز كفاءة عمليات الموانئ

أبوظبي في 23 أبريل/ وام/ أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم، عن توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية للتعاون البحثي مع جامعة نيويورك أبوظبي، يتم بموجبها بحث فرص تبني أحدث التقنيات الرقمية المتطورة.

وتمتد هذه الشراكة لعدة أعوام، وتهدف إلى تطوير واختبار محرك ذكاء عالي الدقة يقدم نماذج احتمالية وتحليلات مكانية، ويدعم الكوادر البشرية في اتخاذ القرارات، بما يضمن تحقيق أقصى درجات الدقة في التنبؤ بمواعيد وصول السفن، وتحسين آليات تخصيص الأرصفة البحرية، مع دمج الأبعاد البيئية كعنصر جوهري في اتخاذ القرار بدقة عالية.

وتقدم المبادرة حلولاً مبتكرة لتقليص فترات انتظار السفن في مناطق رسو السفن في الموانئ، والتي تمتد عالمياً لعدة أيام، حيث يهدف المحرك الجديد إلى رفع كفاءة التخطيط الاستباقي، وضمان انسيابية الحركة في الموانئ.

ومن المتوقع أن تثمر هذه المنظومة عن إدارة أكثر ذكاءً لعمليات رسو السفن، مما يرفع الطاقة الاستيعابية للمحطات دون الحاجة إلى توسعات إنشائية.

وعلى الصعيد البيئي، تتيح مواءمة مواعيد الوصول مع تخصيص الأرصفة تقليص فترات التوقف واستهلاك الوقود، مما يحد من الأثر البيئي ويدعم توجه المجموعة نحو تعزيز استدامة العمليات.

وقال محمد جمال الدين، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية والمعلومات - مجموعة موانئ أبوظبي، إن الابتكارات الرقمية والشراكات الإستراتيجية تمثل الركيزة الأساسية لرؤية المجموعة في إعادة تصور منظومة الخدمات اللوجستية العالمية، حيث تواصل المجموعة جهودها لرفد التجارة العالمية عبر دمج خبراتها التشغيلية العميقة مع نماذج التنبؤ المتطورة، لترسي بذلك دعائم مستقبل قائم على أنظمة دعم اتخاذ القرار الذاتي.

وأضاف أنه من خلال التعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي، فإن المجموعة تضمن أن الانتقال نحو الدقة التنبؤية يتم بطريقة راسخة ومسؤولة، بما يمنح شركاءها حول العالم الثقة اللازمة لمواجهة تحديات المشهد التجاري العالمي.

وتهدف المبادرة المشتركة إلى تحويل المتغيرات التشغيلية إلى بيانات موثوقة، وتعزيز شفافية جهود خفض الانبعاثات الكربونية في المحطات، لتشكل منصة رقمية متكاملة لدعم القرارات التشغيلية والبيئية.

وفي إطار التزام الطرفين طويل الأمد بالتطوير الرقمي، سيتم وضع خطط لتجربة هذه المبادرة في عدد من المحطات والممرات التجارية التابعة للمجموعة، ومن ثم تعميم النتائج الناجحة وتوسيع نطاقها عبر الشبكة العالمية للمجموعة.

من جهته قال أرلي بيترز، عميد جامعة نيويورك أبوظبي، إن تركيز جامعة نيويورك أبوظبي ينصب على إجراء بحوث ذات أثر ملموس في مواجهة تحديات فعلية، فيما تجسد الشراكة الطموحات الإستراتيجية لإمارة أبوظبي، وتؤكد على ريادة دولة الإمارات في مجالي التجارة والبنية التحتية.

وأوضح أن الجامعة تهدف من خلال هذه الشراكة إلى الربط بين البحث العلمي والتطبيق الميداني لترسيخ مكانة الدولة مركزا لوجستيا عالميا.

ويشرف على هذا المشروع البروفيسور علي ديابات، من قسم الهندسة المدنية والحضرية، حيث يرتكز العمل على ابتكار حلول تعتمد على تحليل البيانات، بهدف اتخاذ قرارات أكثر دقة وفاعلية، والارتقاء بالأداء التشغيلي طويل الأمد في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية.

وتمثل الشراكة تكاملاً قوياً يجمع بين الخبرات الأكاديمية والانتشار التشغيلي، حيث توفر جامعة نيويورك أبوظبي قدرات تحليلية وبحثية عالمية المستوى، بما يضمن الصرامة العلمية اللازمة للنمذجة عالية الدقة.

وستوفر مجموعة موانئ أبوظبي، في إطار ضوابط حوكمة البيانات فيها، وصولاً آمناً إلى المعلومات التشغيلية ذات الصلة، وتسهل تنفيذ تجارب تطبيقية واقعية وخاضعة للرقابة عبر محطاتها وممراتها التجارية ذات الصلة، ما يسهم في توظيف هذا المحرك عالي الدقة ضمن بيئات تشغيلية فعلية.