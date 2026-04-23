البلوشي واليماحي يمثلان "منتخب السباحة" في "الآسيوية الشاطئية"

سانيا في 23 أبريل/ وام/ يفتتح منتخب الإمارات للسباحة مشاركته في منافسات دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية التي انطلقت أمس في مدينة سانيا بالصين، وتستمر حتى 30 أبريل الجاري، بخوض منافسات المياه المفتوحة يوم 26 أبريل الجاري.

ويمثل المنتخب الوطني في البطولة كل من أحمد إبراهيم البلوشي، لاعب نادي أبوظبي للرياضات المائية، ومحمد اليماحي، لاعب نادي الفجيرة، فيما يقود المنتخب المدرب الوطني صالح بخيت.

وأكد بخيت جاهزية اللاعبين لخوض منافسات البطولة، التي تبدأ بالمشاركة في سباحة 5 كم يوم 26 أبريل الجاري، لافتا إلى أن الاجتماع الفني للمنافسات سيعقد غدا، للاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالمنافسات.