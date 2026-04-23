"تاكسي دبي" تستحوذ على 600 لوحة مركبة أجرة جديدة

دبي في 23 أبريل/ وام/ أعلنت شركة تاكسي دبي استحواذها على 600 لوحة مركبة أجرة جديدة ضمن المزاد الأخير لهيئة الطرق والمواصلات بدبي، في خطوة تعزز موقعها في سوق النقل وترفع حصتها السوقية إلى 47%، مع زيادة أسطولها إلى 6,817 مركبة.

يأتي التوسع ضمن خطة تشغيلية لرفع كفاءة الخدمات وتلبية الطلب المتنامي على خدمات النقل في الإمارة، حيث من المقرر إدخال المركبات الجديدة إلى الخدمة تدريجياً اعتباراً من يوليو المقبل، بما يضمن الحفاظ على مستويات الجودة والكفاءة التشغيلية.

وقال منصور رحمه الفلاسي الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن الاستحواذ على 600 لوحة مركبة أجرة جديدة يمثّل محطة مهمة في مسيرة نمو الشركة، ويعكس ثقتها بالإمكانيات الكبيرة لقطاع النقل في دبي، والذي يشهد تزايداً مستمراً للطلب بالتوازي مع خطط التنمية الحضرية في الإمارة.

وأوضح أن أثر هذه الزيادة لن يقتصر على تعزيز قدرة الشركة على تلبية الطلب المتزايد على خدماتها، بل سيسهم في تحقيق قيمة مستدامة لمساهميها، ودعم رؤية دبي في بناء منظومة نقل عالمية المستوى.

وأشار إلى أن إدخال المركبات الجديدة بشكل تدريجي يعزز كفاءة استخدام الأصول، ويدعم الأداء المالي، ويرتقي بجودة الخدمات، بما يرسخ مكانة الشركة كأكبر مشغّل لمركبات الأجرة في دبي.

وتنسجم هذه الخطوة مع توجهات حكومة دبي، وإستراتيجية هيئة الطرق والمواصلات، لتطوير منظومة نقل ذكية ومتكاملة، وتحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز كفاءة خدمات التنقل، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)