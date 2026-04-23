الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات بدبي تنال تقديراً دولياً من "آيكور"

دبي في 23 أبريل/ وام/ حققت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، إنجازاً نوعياً بحصولها على تقديرٍ من المنظمة الدولية للمرونة المؤسسية (آيكور ICOR)، لتصبح بذلك أول جهةٍ تشريعية على مستوى العالم تنال هذا الاعتماد بالمستوى القيادي ضمن تقييم قدرات المرونة المؤسسية (ORCA)، في خطوةٍ تعكس ريادة الإمارة في تطوير منظومة تشريعية متقدمة قادرة على مواكبة المتغيرات وتعزيز الاستدامة المؤسسية.

ويأتي هذا الإنجاز تقديراً لتميُّز الأمانة العامة في تطبيق معايير نموذج المرونة المؤسسية الصادر عن ICOR، الذي يركز على بناء القدرات المؤسسية في مجالات القيادة، والثقافة المؤسسية، وإدارة المخاطر، والاستجابة للأزمات، بما يعزز قدرة الجهات على تحقيق الاستدامة والاستمرارية في الأداء.

وأكدّ الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أنَّ هذا التقدير الدولي يُعد ثمرةً للجهود المتواصلة التي تبذلها الأمانة العامة في تعزيز جاهزيتها المؤسسية وقدرتها على التنبؤ والتكيُّف مع المتغيرات، من خلال تبنّي منظومةٍ متكاملة ترتكز على الكفاءة والفعالية في إدارة المرونة المؤسسية.

وأشار إلى أنَّ هذا الإنجاز يعزز الثقة في المنظومة التشريعية، وينسجم مع الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة، وتوجُّهات إمارة دبي ودولة الإمارات نحو ترسيخ مفاهيم الكفاءة والجاهزية المؤسسية ضمن منظومة العمل الحكومي.

وأضاف أن حصول الأمانة العامة على هذا المستوى المتقدم يعكس من التقدير المؤسسي الدولي التزامها المستمر بإرساء دعائم بيئةٍ تشريعيةٍ مرنة ومبتكرة، قادرة على الاستجابة للتحديات المتسارعة، وداعمة لمسيرة التنمية المستدامة في إمارة دبي.

بدوره، أكدّ المستشار محمد جمعة السويدي، مساعد الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أن هذا الإنجاز يسلّط الضوء على أهمية المرونة باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز كفاءة المنظومة التشريعية، مشيراً إلى أن تطوير الأطر التشريعية بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية يسهم في دعم استقرار البيئة التنظيمية وتمكين مختلف القطاعات من تحقيق النمو المستدام.

وأوضح أن الأمانة العامة ستمضي قُدُماً في تعزيز جاهزيتها لمواكبة المتغيرات العالمية، وترسيخ موقعها ضمن الجهات الرائدة في تطبيق أفضل الممارسات المؤسسية.

ويُعد هذا الإنجاز من المبادرات الإستراتيجية ذات الأثر المؤسسي والإعلامي البارز، كونه يعكس حصول جهة تشريعية على تقديرٍ دولي تخصصي من المستوى القيادي، الأمر الذي يسهم في تعزيز مكانة الأمانة العامة كجهةٍ رائدة عالمياً في المجال التشريعي، ويبرز تنافسية إمارة دبي وريادتها في تطوير منظومة تشريعية متكاملة تدعم التوجهات الحكومية وترتقي بجودة الحياة.