"M42" تعزز توسعها العالمي باستحواذ إستراتيجي على 4 عيادات لـ"دياڤيرم" بالبرازيل

ساو باولو في 23 أبريل/ وام/ عزّزت شركة "M42" توسعها العالمي في قطاع الرعاية الصحية انطلاقًا من أبوظبي، مع إعلانها اليوم، إلى جانب ذراعها العالمية المتخصصة في رعاية الكلى "دياڤيرم"، استكمال استحواذ إستراتيجي على أربع عيادات في ولاية ساو باولو في البرازيل من مجموعة "لوند"، تشمل "CDTR وCDTR Prime" في سوركابا، و"INDI في إيتابيتينينغا، و"Lund Nefrologia" في إيتو.

ويأتي هذا التوسع في إطار تعزيز حضور "دياڤيرم" في البرازيل، حيث ارتفع عدد عياداتها إلى 18 عيادة، بجانب ثلاثة مراكز للوصول إلى خدمات غسيل الكُلى، ما يؤكد التزامها طويل الأمد بتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات رعاية الكلى وتحسين النتائج الصحية في أكبر أسواق أمريكا اللاتينية.

ومن المتوقع أن توفّر عمليات "دياڤيرم" الموسّعة في البرازيل أكثر من 220 ألف جلسة علاج لغسيل الكلى سنويًا، عبر نموذج يجمع بين العيادات المملوكة، والشراكات مع المستشفيات الحكومية، واتفاقيات خدمات الرعاية الحادة، بما يعكس نموذجًا مرنًا وقابلًا للتوسع يمكن تكييفه عبر أنظمة الرعاية الصحية الدولية، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط.

كما يدعم هذا الاستحواذ إستراتيجية "M42" الهادفة إلى بناء منصات رعاية صحية مترابطة عالميًا انطلاقًا من أبوظبي، وبما يتماشى مع لوائح سيادة البيانات في مختلف أسواقها، إذ يتيح، من خلال دمج الخبرات السريرية مع البنية التحتية الرقمية وإدارة الأمراض المزمنة على نطاق واسع، تقديم نموذج رعاية أكثر تنسيقًا وسهولة في الوصول ومتمحورًا حول المريض عبر أسواق متنوعة وسريعة النمو.

وأكد ديميتريس مولافاسيليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "M42"، أن الشركة تمضي في تطوير منصة ذكاء صحي عالمية النطاق تسهم في مواجهة أبرز التحديات الصحية عالميًا، وفي مقدمتها مرض الكلى المزمن، مشيرًا إلى أن التوسع في البرازيل يتجاوز كونه خطوة للنمو ليشكل ركيزة لتمكين عدد أكبر من المرضى من الوصول إلى خدمات رعاية الكلى عالية الجودة، مدعومة بالرؤى السريرية والتحليلات التنبؤية والأدوات الرقمية التي تعزز التدخل المبكر وتحسّن النتائج الصحية على المدى الطويل.

من جانبه، أوضح رافائيل رومانيـيني، الرئيس التنفيذي لشركة "دياڤيرم" والرئيس التنفيذي للعمليات في أوروبا وأمريكا اللاتينية، أن البرازيل تمثل سوقًا إستراتيجية للشركة لما تتمتع به من حجم كبير وإمكانات نمو واعدة، فضلًا عن كونها تتيح فرصًا متواصلة للارتقاء بمعايير الرعاية للمرضى الذين يعتمدون يوميًا على خدمات غسيل الكلى.

ولفت إلى أن الشراكة مع "M42" تدعم بناء نموذج رعاية مترابط يقدّم خدمات علاجية متسقة وعالية الجودة ومتمحورة حول المريض عبر مختلف الأسواق، فيما تواصل العيادات المنضمة إلى الشبكة أداء دور محوري بفضل ارتباطها العميق بمجتمعاتها وإسهامها في توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية.

يأتي هذا التوسع استكمالًا لعملية الشراء الأخيرة التي نفذتها "دياڤيرم" لخدمة أمراض الكلى في ريبيراو بريتو "SENERP"، بما يعزّز حضورها في البرازيل، حيث تشمل الصفقة الأخيرة أيضًا عقود إدارة في مستشفيين حكوميين واتفاقيات خدمات رعاية حادة، ما يوسّع نطاق تقديم الرعاية عبر نقاط حيوية في منظومة الرعاية الصحية.

وفي مدن مثل إيتو وإيتابيتينينغا، تُعد هذه العيادات المزوّد الخاص الوحيد لخدمات غسيل الكلى، ما يجعلها شريانًا حيويًا للمرضى وعائلاتهم، فيما تؤدي منشآت سوركابا في الوقت ذاته دور مراكز إقليمية رئيسية قادرة على تلبية الطلب المتزايد، وهو ما يبرز فرصة واضحة لاعتماد نماذج أكثر تكاملاً يلبّيها نموذج "دياڤيرم" العالمي لتقديم الرعاية من خلال مواءمة التميّز السريري مع البنية التحتية الرقمية والحوكمة الفعّالة، بما يتيح تقديم رعاية أكثر اتساقًا وقابلية للتوسّع.

ومع استمرار"M42" في التوسع عالميًا، ستسهم الرؤى والخبرات السريرية المستمدة من أسواق ذات كثافة تشغيلية عالية مثل البرازيل في تعزيز قدرات الابتكار والبحث وتقديم الرعاية عبر نطاقها الجغرافي، بما ينسجم مع طموح دولة الإمارات الأوسع للريادة في مستقبل الرعاية الصحية، والتصدي للتحديات المتزايدة للأمراض المزمنة على المستويين الإقليمي والعالمي.