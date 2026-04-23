غرفة تجارة دبي تنظم حواراً مفتوحاً حول دور البنوك في تعزيز مرونة الأعمال

دبي في 23 أبريل /وام/ نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع دبي الإسلامي، حواراً تفاعلياً مفتوحاً بمشاركة 93 من ممثلي مجتمع الأعمال، وذلك لتوفير حلول مصرفية متطورة تدعم القطاع الخاص، وتعزز قدرته على التكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية.

وجاء تنظيم اللقاء بهدف مناقشة المتطلبات التمويلية للشركات، واستعراض أبرز الحلول والخدمات المصرفية التي يقدمها دبي الإسلامي لدعم نمو الأعمال، وتمكين الشركات من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بكفاءة ومرونة.

وتندرج الفعالية ضمن سلسلة الحوارات التفاعلية التي تنظمها الغرفة بالتعاون مع مؤسسات مالية، بهدف مواءمة المنتجات والخدمات المصرفية مع احتياجات الشركات، وتعزيز استدامة أعمالها ضمن بيئة اقتصادية ديناميكية تتسم بالمرونة والجاهزية.

وشهدت الجلسة حضور سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إلى جانب مجموعة من المسؤولين رفيعي المستوى من دبي الإسلامي ومنهم محمد الشريف، رئيس الأعمال الدولية والاستثمارات العقارية؛ ونافيد علي، رئيس الخدمات المصرفية للشركات؛ وعلي أحمد، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية؛ وسعود محمد الجاسم، رئيس الخدمات المصرفية التجارية، حيث تناولت المناقشات بشكل رئيسي الاحتياجات المالية والمصرفية لمجتمع الأعمال ومختلف الجوانب المتعلقة بها، إلى جانب البحث في الحلول العملية التي تحسن الكفاءة التشغيلية للشركات وتدعم خطط نموها، وتعزز قدرتها على مواكبة التطورات الاقتصادية المتسارعة. كما سلطت الجلسة الضوء على الدور الحيوي للقطاع المصرفي في دعم مجتمع الأعمال المحلي ومساعدته على الاستجابة بفعالية للتطورات العالمية.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إننا نلتزم بدعم جاهزية مجتمع الأعمال وتعزيز قدرته على التكيف مع التحولات الاقتصادية المتسارعة، من خلال توسيع نطاق التعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية في مختلف القطاعات، لا سيما القطاع المصرفي، كما نحرص على مواءمة كافة الحلول والخدمات مع متطلبات الشركات، بما يعزز كفاءتها التشغيلية ويدعم استدامة نموها في مختلف الظروف، ويسهم في تعزيز ازدهار كافة القطاعات الاقتصادية.

من جانبه، قال نافيد علي، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في دبي الإسلامي، إن هذا الحوار أتاح لنا فرصة قيّمة للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال وفهم أولويات الشركات والتحديات التي تواجهها في البيئة الحالية.

واستعرض فريق دبي الإسلامي أثناء اللقاء مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية المصممة خصيصاً للشركات، مع التركيز على آليات التمكين المصرفي التي تسهم في تعزيز جاهزية الشركات لمواجهة التحديات العالمية الراهنة، ودعم مجتمع الأعمال ككل في إدارة التحديات الحالية والتخطيط للمستقبل بثقة أكبر.

كما تناولت النقاشات أبرز الاحتياجات التمويلية لمختلف القطاعات، مع التأكيد على أهمية توفير أدوات تمويل مرنة وخيارات مصرفية مبتكرة تدعم استمرارية الأعمال، وتعزز مرونة القطاع الخاص وقدرته على التكيف مع المتغيرات.