متحف زايد الوطني يطلق أربعة كتب جديدة للأطفال

أبوظبي في 23 أبريل / وام / أطلق متحف زايد الوطني، أربعة كتب جديدة للأطفال مستوحاة من تقاليد دولة الإمارات وبيئتها الطبيعية.

وتتضمّن الكتب الصادرة باللغتين العربية والإنجليزية مزايا تفاعلية منها العناصر الحسية والرسومات المنبثقة والرسوم المتحركة الغنية بالألوان، لتقدّم بذلك تجربة تعليمية ممتعة للقرّاء الصغار. ومن خلالها، يدعو المتحف الأطفال لاكتشاف العناصر الرئيسية التي تعكس هوية الدولة، بدءاً من بيئاتها الصحراوية والبحرية وصولاً إلى أشكال الحياة البرية المتنوعة.

وتشمل الكتب المستلهمة من سردية المتحف: قدوتي – سماؤنا البهية، صحراؤنا الغنية: يستكشف الكتاب البيئات التي ساهمت في صياغة قيم الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه. ومن خلال السرد القصصي والرسوم الغنية بالألوان، يتعرّف الأطفال إلى الصحراء باعتبارها مدرسة حية لتعلّم قيم الصمود والمرونة وحب المعرفة واحترام الطبيعة. وقد صدرت النسخة العربية من الكتاب بالتعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية.

كتابو – اقترب، واستمع جيداً: رحلة خيالية تستكشف مبنى متحف زايد الوطني ومقتنياته وصالات العرض فيه، وذلك عبر رسوم منبثقة لمقتنيات مختارة تروي تاريخ دولة الإمارات وثقافتها وتشجع الأطفال على اكتشاف المتحف وكنوزه.

بالاصافة الى كتاب " ها شو؟ حيوانات من الإمارات العربية المتحدة: كتاب حسّي يدعم التعلم المبكر ويتيح للأطفال فرصة التعرف إلى الحيوانات المحلية في دولة الإمارات بأسلوب يعزّز رغبتهم بالتعلم والاستكشاف.

وكتاب البحر في حياتنا: كتاب تلوين تفاعلي أعده المتحف بالتعاون مع Éditions Animées ويركّز على أهمية البحر في الثقافة الإماراتية يمكن للأطفال تلوين الصفحات ثم استخدام تطبيق BlinkBookلتحويل رسوماتهم إلى مشاهد متحركة تنبض بالحيوية والإبداع.

وتعد الكتب جزءاً من مجموعة إصدارات متحف زايد الوطني المتنامية، ومن ضمنها "ماجان تكشف عن أسرارها: بناء قارب من العصر البرونزي يبحر في مياه الخليج العربي"، الذي صدر مطلع هذا العام، وكتاب "أبرز مقتنيات متحف زايد الوطني".