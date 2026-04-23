11 دولة تشارك في منافسات رابطة المقاتلين المحترفين بدبي

دبي في 23 أبريل/ وام/ تحتضن إمارة دبي منافسات رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يوم 24 مايو المقبل في "كوكاكولا أرينا" للمرة الأولى، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في أمسية رياضية كبرى تحمل عنوان "فخر العرب".

وأعلنت اللجنة المنظمة في بيان لها، أن البطولة تشهد تنافس نخبة المقاتلين من 11 دولة، مشيرة إلى أن البطل الإماراتي محمد يحيى يخوض أولى مشاركاته مع الرابطة في "النزال الرئيسي"، أمام التونسي مهدي السعدي ضمن ربع نهائي وزن الريشة، بالإضافة إلى المواجهة القوية بين بطل النسخة السابقة المغربي صلاح الدين هاملي (صاحب السجل الخالي من الهزائم)، والجزائري إلياس ديجورن.

كما كشفت عن مشاركة اللاعبة زمزم الحمادي الموهبة الإماراتية الصاعدة في الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، لتكون من أبرز الأسماء المنتظرة في الأمسية أمام الجمهور، بالإضافة إلى طرح التذاكر اعتبارا من 20 أبريل الجاري عبر الموقع الإلكتروني لـ "كوكاكولا أرينا"، مع خصم بنسبة 20% لفترة الحجز المبكر المستمرة حتى 26 أبريل.

وأكد جيروم مازيت، المدير العام لرابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن انطلاق الموسم من دبي يؤكد مكانتها الرائدة في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، لاسيما أن الإمارات منصة رياضية عالمية، مضيفا أن تنظيم الحدث لأول مرة في دبي يعكس التزام الرابطة بتوسيع حضورها في المنطقة، وتقديم أفضل المواهب العربية على منصة عالمية.