"أرادَ" تكشف عن "جنى" في مشروع الجادة المتكامل بالشارقة

الشارقة في 23 أبريل/ وام/ أطلقت مجموعة التطوير العقاري أرادَ، "جنى" المجمّع السكني الجديد في مجتمع الجادة ويتم حالياً عرض أول 100 وحدة سكنية للبيع ضمن مرحلة "جنى 1" ومن المتوقع الانتهاء من بناء جميع الوحدات البالغ عددها 631 بحلول نهاية الربع الأول من عام 2029. ويأتي إطلاق مجمّع "جنى" في ظل الطلب المتزايد على العقارات في مجتمع الجادة وعلى مستوى إمارة الشارقة عموماً فقد أظهرت البيانات الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري في الشارقة ،أن قيمة التداولات العقارية بلغت 18.5 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بتداولاتٍ بواقع 13.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، حيث سجلت الإمارة نموًا سنويًا بنسبة 40.7%.

ويتميز المجمّع بتصميمه المعماري الحديث و تجهيزه بأنظمة المنازل الذكية ويستفيد من مجموعة واسعة من المرافق الخدمية القريبة بما في ذلك رافلز وورلد أكاديمي الشارقة والمقرر افتتاحها في سبتمبر القادم والمجمّع الرياضي في الجادة والمتوقع إنجازه بحلول نهاية عام 2026 إضافة إلى مدار مول الوجهة الترفيهية العائلية الجديدة المرتقبة مع نهاية عام 2028.

و قال أحمد الخشيبي الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ : يعكس إطلاق مجمّع جنى الزخم المتواصل الذي يشهده سوق العقارات في إمارة الشارقة والذي يتمتع باستقراره وثباته ونموه القوي مدعوماً بالمجتمعات المتكاملة التي يطرحها المطورون الرئيسيون مثل أرادَ".

يشار إلى أن مجتمع الجادة هو أحد أكبر المشاريع الحضرية في الشارقة وعلى مساحة 24 مليون قدم مربع بتكلفة تصل الى 35 مليار درهم وتضم هذه الوجهة العصرية في مجملها أكثر من 25 ألف وحدة سكنية بخيارات متنوعة إلى جانب مرافق خدمية تشمل قطاعات التجزئة والرياضة والصحة والضيافة والمكاتب والتعليم، ويبلغ عدد سكان الجادة حالياً أكثر من 20 ألف نسمة .