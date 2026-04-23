شرطة أبوظبي تنفذ توعية مرورية لسائقي الحافلات المدرسية

.أبوظبي في 23 أبريل/ وام/ نفذت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي ورشة توعوية لسائقي الحافلات المدرسية بعنوان "النقل الآمن واستخدام ذراع قف" ، وذلك ضمن الأولوية الاستراتيجية "أمن الطرق الذكي"، وحرصًا منها لحماية للطلبة خلال تنقلهم من وإلى المدارس، تزامنًا مع العودة الدراسة الحضورية.

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، أن المبادرة تأتي ضمن جهود شرطة أبوظبي المستمرة لنشر الثقافة المرورية والارتقاء بمستوى الالتزام بقوانين السير والمرور، بما يسهم في توفير بيئة نقل آمنة للطلبة وتعزيز أمن الطرق.

وتناولت الورشة أبرز الإرشادات المتعلقة بالقيادة الآمنة، إلى جانب استعراض اشتراطات السلامة الواجب توافرها في الحافلات المدرسية.