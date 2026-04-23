وزارة الرياضة تحتفي بتخريج أول دفعة من دبلوم الإدارة الرياضية والتحليل

دبي في 23 أبريل/ وام / أعلنت وزارة الرياضة، تخريج الدفعة الأولى من "الدبلوم المهني في الإدارة الرياضية والتحليل"، الذي أُنجز تحت رعايتها ونظمته لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية بالتعاون مع مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي وشركة Precision Football، وباعتماد من مؤسسة EduQual البريطانية، وذلك خلال احتفالية أقيمت اليوم في دبي ضمن جهود تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية وتعزيز كفاءة المنظومة الرياضية.

وكرم سعادة غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة رئيس مجلس إدارة مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي، وسعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بالوزارة رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية،25 خريجاً وخريجة، إلى جانب تكريم الشركاء الاستراتيجيين، بحضور عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية ومسؤولي الوزارة وممثلي الجهات الشريكة.

وأكد الهاجري أن تخريج الدفعة الأولى يمثل محطة نوعية في مسار الاستثمار في الكوادر الوطنية، مشيراً إلى أن البرنامج يعكس توجهات الوزارة في إعداد جيل مؤهل علمياً وعملياً قادر على تطوير بيئة العمل الرياضي وفق أفضل الممارسات العالمية وتعزيز التميز المؤسسي.

وأعرب لوكالة أنباء الإمارات"وام"، عن فخره بهذا الإنجاز، موضحاً أن البرنامج التخصصي يشكل إضافة نوعية للقطاع الرياضي بما يوفره من مهارات ومعارف متقدمة في إدارة المنظومات الرياضية.

وأشار إلى أن الإقبال الكبير على البرنامج، الذي تجاوز 274 متقدماً، يعكس تنامي الاهتمام بالمجال، لافتاً إلى أن تقديمه مجاناً بدعم من لجنة المواهب أسهم في توسيع قاعدة المستفيدين، مع استمرار الطلب عليه حتى بعد إغلاق التسجيل.

وأضاف أن البرنامج أسهم في تحقيق أهداف الوزارة بإعداد كوادر وطنية مؤهلة، خاصة مع تنوع خلفيات المشاركين، الذين اختاروا تطوير مساراتهم المهنية في القطاع الرياضي.

من جانبه، أشاد سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم بمستوى الخريجين، مؤكداً أن البرنامج يعد من أبرز المبادرات المدعومة من لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية، لما له من دور في إعداد كوادر متخصصة، خصوصاً في مجالات التحليل الرياضي.

وأوضح أن اللجنة تولت تمويل البرنامج بالكامل عبر منح دراسية، دعماً لتأهيل الكفاءات الوطنية ورفع جاهزيتها لسوق العمل، مشيراً إلى أن عدد المتقدمين تجاوز 370، تم اختيار أفضل 25 منهم بعد عمليات تقييم دقيقة، بما يعكس جودة المخرجات.

وأكد أن تنوع تخصصات الخريجين يعزز من قيمة البرنامج، لافتاً إلى توجه الوزارة لدعمهم من خلال التنسيق مع الاتحادات الرياضية للاستفادة من قدراتهم، وتوفير بيئة مناسبة لتوظيفهم، بما يسهم في تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في القطاع.

وأعرب الخريجون عن اعتزازهم بهذه التجربة، مؤكدين حرصهم على الإسهام في تطوير الرياضة الإماراتية. وأكد كل من حصة آل علي وعدنان الهامشي أن البرنامج مثّل تجربة نوعية أسهمت في تطوير مهاراتهما وصقل رؤيتهما الشاملة للقطاع، رغم التحديات المرتبطة بالتوفيق بين العمل والتدريب والدراسة.

وأوضحا أن نظرتهما للرياضة شهدت تحولاً خلال فترة الدراسة، لتتجاوز حدود المنافسة والنتائج إلى فهم أعمق يشمل التحليل والاستراتيجيات والعمل المؤسسي، ما انعكس على أسلوب التفكير والتعامل مع البيانات في بيئة العمل.