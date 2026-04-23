بلدية مدينة العين تعزز خطط التجميل الحضري للمدينة ب 5 ملايين شتلة زهور

العين في 23 أبريل /وام/ تنفذ بلدية مدينة العين خطط التجميل الحضري وذلك بزراعة أكثر من 5 ملايين شتلة زهور موسمية سنوياً في مختلف مناطق المدينة.

وتشمل أعمال الزراعة التجميلية الشوارع الرئيسية، والميادين الحيوية، والحدائق العامة والمتنزهات الترفيهية مع الالتزام بمعايير عالية الجودة خلال عمليات الزراعة.

وأوضحت المهندسة سلمه شطيط الظاهري مدير مشروع زراعة الزهور في البلدية أن الخطة تعتمد زراعة 30 نوعاً من الزهور الموسمية، تتفرع إلى 40 صنفاً مزهرا، وتضم 20 تدرجاً لونياً، تزرع بناء على المواسم المختلفة خلال العام .

وأوضحت أن فرق العمل الميدانية تنفذ أعمال المشروع بشكل دوري وفق خطة تشغيلية متكاملة .