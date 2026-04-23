"الشارقة للنقل البحري" تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من برنامج "سند"

الشارقة في 23 أبريل/ وام/ احتفت أكاديمية الشارقة للنقل البحري، بتخريج الدفعة الأولى من برنامج "سند" التدريبي الذي تم تنفيذه بالشراكة مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بالشارقة، ومجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، وذلك خلال حفل أُقيم اليوم، في حرم الأكاديمية بمدينة خورفكان.

ويُعد برنامج "سند" مبادرة استراتيجية تهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية في مجالي الأمن البحري وأمن التجارة من خلال الجمع بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي في بيئات تشغيلية حقيقية بما يسهم في تعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية ورفع كفاءة الأداء في القطاع البحري واللوجستي.

و استمر البرنامج على مدار 19 أسبوعاً وفق منهجية تدريبية متكاملة تجمع بين المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية، إضافة إلى الاطلاع المباشر على العمليات التشغيلية في الموانئ وقطاع الخدمات اللوجستية بما يضمن ربط المعرفة الأكاديمية بالمهارات التطبيقية ذات الصلة بمتطلبات سوق العمل.

وقال الدكتور هاشم الزعابي مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري، يجسد برنامج "سند" التزام الأكاديمية بتقديم برامج تدريبية معتمدة ومواكبة لاحتياجات القطاع بما يدعم توجهات دولة الإمارات ويعزز قدراتها في مجال الأمن البحري ومن خلال شراكاتنا الاستراتيجية نواصل الإسهام في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات التجارة العالمية.

وأشارت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بالشارقة، إلى أن برنامج "سند" يسهم في تطوير القدرات المتخصصة في مجالي الأمن البحري والتجاري ويعزز من جاهزية العمليات في الموانئ والمناطق الحرة.

وأكدت مجموعة موانئ دبي العالمية، أن الشراكة تعكس أهمية تكامل الخبرات العملية مع البرامج التدريبية المتخصصة لإعداد كوادر وطنية قادرة على تولي أدوار قيادية في قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية.

وأوضح الكابتن نديم أنور مدير التدريب والاستشارات البحرية في الأكاديمية، أن البرنامج نجح في تحقيق التكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي بما يضمن تأهيل الخريجين للانخراط بكفاءة في بيئات العمل التشغيلية.