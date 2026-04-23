الإمارات للتنمية المتوازنة" يستعرض مشروعاته في المعرض الزراعي الإماراتي

العين في 23 أبريل /وام/ يشارك مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة بجناح في المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026 في نسخته الثانية.

يستعرض المجلس أبرز مشروعاته ومبادراته الداعمة لتطوير القطاع الزراعي المحلي، وتعزيز الاستدامة، وتمكين المجتمعات الريفية، بما يسهم في رفع جودة الحياة في مختلف القرى والمناطق الريفية في الدولة.

ويُسلّط جناح المجلس الضوء على عدد من المبادرات والمشروعات المنفذة ضمن مشروع قرى الإمارات، وتشمل تطوير المزارع، ودعم المزارعين، وتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية المحلية، إلى جانب مبادرات التشجير وزراعة الأشجار المحلية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتطبيق حلول مبتكرة لترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة الموارد الزراعية، بما يعزز استدامة الإنتاج المحلي ويدعم مرونة القطاع الزراعي.





كما يستعرض المجلس عدداً من المشاريع التنموية التي تشمل تطوير المسارات الزراعية دعماً للسياحة البيئية، وإقامة أسواق موسمية للمزارعين ضمن فعاليات ومهرجانات محلية، لتعزيز الإنتاج المحلي وتمكين أصحاب المشاريع، إلى جانب إعادة إحياء المساحات الزراعية وتحويلها إلى وجهات مجتمعية واقتصادية، وتطوير بنية زراعية داعمة لاستمرارية الإنتاج المحلي في عدد من القرى والمناطق الريفية.

ويبرز المجلس من خلال مشاركته دور القرى الإماراتية بوصفها بيئات واعدة للتنمية الزراعية والاقتصادية، وما تمتلكه من مقومات طبيعية قادرة على دعم الإنتاج المحلي وخلق فرص نوعية للمجتمعات، بما يعزز التوازن التنموي بين مختلف مناطق الدولة.

وتعكس هذه المشاركة حرص المجلس على توسيع شراكاته مع الجهات والشركات المعنية بالقطاع الزراعي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، والإسهام في ترسيخ نموذج تنموي متكامل يجمع بين النمو الاقتصادي، والاستدامة البيئية، والتمكين المجتمعي، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.