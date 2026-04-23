"أبوظبي للأوراق المالية": انضمام "أبوظبي الأول" عضو تقاص عام في السوق

أبوظبي 23 أبريل/وام/ أعلنت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن توسيع منظومتها لما بعد التداول، من خلال انضمام بنك أبوظبي الأول كعضو تقاص عام في السوق، في خطوة تمثل محطة رئيسية ضمن جهود المجموعة في تطوير بنيتها التحتية، وبما يساهم في تعزيز مشاركة المستثمرين المؤسساتيين والدوليين.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، ينضم بنك أبوظبي الأول إلى الشبكة المتنامية من أعضاء التقاص العام، مما يعزز إطار المقاصة في السوق ويدعم سهولة الوصول إلى أسواق رأس المال في أبوظبي.

وحصل البنك على الموافقات اللازمة من هيئة سوق المال الإماراتية وشركة أبو ظبي للمقاصة لتقديم خدمات التقاص على الأوراق المالية المدرجة في سوق الإمارة.

و يتيح التوسع في شبكة أعضاء التقاص العام للمشاركين في السوق تحسين كفاءة رأس المال، وتبسيط العمليات، والاستفادة من خدمات تقاص متوافقة مع أفضل المعايير العالمية، بما يعزز مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية كبوابة رئيسية لتدفقات رأس المال الإقليمية والدولية.

وفي ظل توجه الاستثمارات العالمية نحو الأسواق الفعالة والمنظمة، يشير صندوق النقد الدولي إلى تزايد أهمية الأسواق الناشئة في استقطاب الاستثمارات عبر الحدود.

وتواصل شركة أبوظبي للمقاصة أداء دور محوري في هذا الإطار، حيث قامت بتقاص معاملات بقيمة تقارب 400 مليار درهم خلال عام 2025، وتدير حالياً ضمانات تتجاوز قيمتها 7 مليارات درهم، في خطوة تؤكد سلامة السوق ومرونته.

وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن توسيع شبكة أعضاء التقاص العام يمثل هدفاً استراتيجياً ضمن خطتنا نحو تطوير البنية التحتية للسوق، بما يدعم كفاءة تدفقات رأس المال ويعزز مستويات السيولة، وقد لاحظنا أن مثل هذه المبادرات تسهم بشكل أساسي في زخم التداولات حيث ارتفعت قيم تداولات المستثمرين المؤسساتيين بنسبة 10% على أساس سنوي، فيما نمت تداولات المستثمرين الأجانب بنحو 13%، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين العالميين في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ومع مساعينا المتواصلة نحو توسيع هذه الشبكة، ونعمل على ترسيخ مكانة السوق كمنصة عالمية مترابطة، تدعم طموحات إمارة أبوظبي في استقطاب الاستثمارات وتعزيز عمق السوق وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وقال أحمد نصير، الرئيس التنفيذي لخدمات ما بعد التداول في مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن انضمام بنك أبوظبي الأول كعضو تقاص عام في تعزيز منظومة المقاصة، ورفع كفاءة عمليات ما بعد التداول، ودعم إدارة المخاطر، بما يرسخ بيئة سوقية أكثر مرونة وسيولة.