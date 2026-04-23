جامعة خليفة تستعرض مشاريعها المبتكرة خلال المعرض الزراعي الإماراتي

العين في 23 أبريل / وام / تستعرض جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، ابتكارات جديدة خلال فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026، في مركز أدنيك بالعين.

وتتضمن الابتكارات الأربعة، والتي تم تطويرها من خلال البرامج البحثية في الجامعة وبالتعاون مع الشريك الصناعي "سلال"، مشاريع "تاتش رايب" و"بولين ماتيك" و"بلانت إيه آي" و"إيريال ييلد"، حيث يعالج كلُّ منها تحديًا مختلفًا في الإنتاجية الزراعية وجودة الغذاء وكفاءة استخدام الموارد.

وقال سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة: "يُعد القطاع الزراعي ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات، وتلتزم جامعة خليفة بضمان مساهمة بحوثها بشكل مباشر في دعم هذه الأولوية الوطنية، وقد تم تطوير الابتكارات التي نستعرضها في هذا المؤتمر في دولة الإمارات ، وصُمِّمَت بما يتناسب مع ظروف المنطقة، كما تعكس رؤيتنا بأن تحقيق الأمن الغذائي يعتمد على العلوم التطبيقية والتكنولوجيا المُطَوَّرَة محليًا".

تغطي الابتكارات الأربعة مختلف مجالات التكنولوجيا الزراعية الحديثة، بدءًا من تقييم الحصاد لغاية رصد صحة المحاصيل والتلقيح، ويُعَد "تاتش رايب" أول جهاز لاختبار نضج الفاكهة في دولة الإمارات وقد حصل على براءة اختراع أميركية، حيث يعتمد على مستشعر قابل للارتداء ومُثَبَّت في الإبهام ومدعم بالذكاء الاصطناعي لتقييم نضج الثمار ومدى صلابتها مباشرة على الشجرة في ثوان ودون إلحاق الضرر بالمحصول.

ويقدم جهاز "بلانت إيه آي" كشفًا للأمراض مدعومًا بالذكاء الاصطناعي في البيوت الزجاجية، بدقة تصل إلى 98.5 بالمئة، فيما يعد "بولين ماتيك" للمزارعين جهاز تلقيح يدوي منخفض التكلفة يعتمد على تكنولوجيا تشغيل ذكية قائمة على الاهتزاز.

ويوظف نظام "إيريال ييلد" الذكاء الاصطناعي للكشف عن نضج الثمار لتوفير تقديرات آلية لإنتاج المحاصيل، كما يساهم في تزويد لوحات التحكم الذكية في البيوت البلاستيكية بالبيانات، ما يمنح المزارعين رؤية شاملة ودقيقة لحالة المحاصيل في مساحات زراعية واسعة.