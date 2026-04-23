تعاون استراتيجي يجمع قطاعات حيوية في رأس الخيمة للارتقاء بمنظومة السلامة والطوارئ

رأس الخيمة في 23 أبريل/ وام / أعلنت كلٌ من إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، ودائرة جمارك رأس الخيمة، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، وموانئ رأس الخيمة، ومطار رأس الخيمة الدولي، عن تعاون استراتيجي للارتقاء بمنظومة السلامة والطوارئ، استكمالاً لجهود الإمارة المتقدمة في المجال، وذلك بتوجيهات الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة رئيس لجنة أمن وتطوير المنافذ في رأس الخيمة.

ويهدف التعاون إلى تعزيز مستوى التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية وتطوير آليات التنسيق والاستجابة، وتوحيد الإجراءات التشغيلية ومنهجيات إدارة المخاطر، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية، ويدعم استدامة بيئة تشغيلية آمنة وعالية الكفاءة.

وتشمل مجالات التعاون المراجعة الدورية لخطط الإخلاء والطوارئ وتحديثها، وتنفيذ التمارين المشتركة، وتعزيز الإجراءات المنظمة للتعامل مع المواد الخطرة، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة، إلى جانب التنسيق بشأن متطلبات السلامة في المشاريع والتوسعات المستقبلية، بما يعزز الجاهزية المؤسسية المتقدمة، ويرسخ نهجاً استباقياً يواكب النمو والمتغيرات المستقبلية.

وأكدت الجهات الموقعة، أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية ضمن مسار التطوير المستمر لمنظومة السلامة والطوارئ في منافذ إمارة رأس الخيمة، وتسهم في ترسيخ التكامل بين الجهات المختصة، والارتقاء بكفاءة المنظومة التشغيلية، وتعزيز القدرة على الاستجابة الفاعلة لمختلف الظروف وفقاً لمعايير دولية متقدمة، وبما يدعم تنافسية الإمارة ويواكب طموحاتها التنموية المستقبلية.

وتأتي الاتفاقية ترجمة للقرار الذي أصدره صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، رقم 25 لسنة 2025 بشأن إنشاء لجنة أمن وتطوير المنافذ في إمارة رأس الخيمة، بهدف تطوير إمكانيات الإمارة الأمنية في حماية المنافذ، بما يسهم في ترسيخ الأمن والأمان للمجتمع، ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية المعنية بالإشراف على المنافذ، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب والممارسات فيما بينها.