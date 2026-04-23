وزارة الاقتصاد والسياحة واتحاد السلة يوقعان مذكرة لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية

دبي في 23 أبريل/وام/ وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة، مذكرة تفاهم مع اتحاد الإمارات لكرة السلة، بهدف تعزيز التعاون في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ بيئة رياضية مبتكرة ومستدامة.

جرت مراسم التوقيع بحضور سعادة الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، وسعادة عبداللطيف ناصر الفردان رئيس اتحاد كرة السلة، فيما وقّع المذكرة كل من علي الأميري عضو مجلس إدارة الاتحاد، وفوزي الجابري ممثلاً عن الوزارة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية في المجال الرياضي، وتنظيم آليات استخدامها، ودعم الابتكار والإبداع لدى الرياضيين، إلى جانب حماية الحقوق المرتبطة بالمحتوى الرياضي والأنشطة ذات الصلة، وتطوير مبادرات وبرامج مشتركة تسهم في تعزيز البيئة القانونية الداعمة لنمو القطاع الرياضي في الدولة.

وأكد سعادة الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، أن المذكرة تمثل خطوة مهمة لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية في القطاع الرياضي، ودعم الابتكار والإبداع في كرة السلة.

وثمّن سعادة عبداللطيف ناصر الفردان هذه الشراكة، مؤكداً أنها تسهم في رفع الوعي بالملكية الفكرية وحماية حقوق الرياضيين وتطوير المنظومة الرياضية.

وأعرب فوزي الجابري عن فخره بالمشاركة في توقيع المذكرة، مشيراً إلى أنها تعزز التعاون المؤسسي وتدعم حماية الحقوق الفكرية في المجال الرياضي.

فيما أكد علي الأميري أن المذكرة تمثل انطلاقة مهمة نحو ترسيخ ثقافة الملكية الفكرية في كرة السلة، ودعم بيئة رياضية قائمة على الابتكار.

وأشار الجانبان إلى أن الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو توحيد الجهود بين الجهات الحكومية والاتحادات الرياضية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً رائداً في دعم الابتكار وحماية الملكية الفكرية على المستويين الإقليمي والدولي.