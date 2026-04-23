طقس الغد صحو إلى غائم جزئيًا

أبوظبي في 23 أبريل/ وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها شمالية شرقية – شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 21:14، والجزرالأول عند الساعة 12:54.

وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعه 16:11، والمد الثاني عند الساعة 03:19، والجزر الأول عند الساعة 06:09، والجزر الثاني عند الساعة 08:22.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 38 25 80 25

دبي 36 28 70 35

الشارقة 36 25 70 30

عجمان 35 25 75 40

أم القيوين 33 25 75 30

رأس الخيمة 36 24 75 25

الفجيرة 36 28 60 30

العـين 38 28 45 20

ليوا 38 24 75 25

الرويس 33 23 85 35

السلع 30 23 80 35

دلـمـا 30 25 80 25

طنب الكبرى / الصغرى 25 25 85 40

أبو موسى 28 24 85 45