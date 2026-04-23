سالك وفالترانس تطلقان خدمة دفع رسوم ركن السيارات رقمياً اعتباراً من 1 يونيو 2026

دبي في 23 أبريل / وام / أطلقت شركة سالك، بالتعاون مع شركة فالترانس لأنظمة وخدمات النقل، خدمة الدفع الرقمي لرسوم ركن السيارات «Valet» عبر حسابات سالك، اعتباراً من 1 يونيو 2026، في أكثر من 100 موقع تديرها فالترانس على مستوى الدولة.

وقالت الشركتان، في بيان اليوم، إن الشراكة تتيح للمستخدمين سداد رسوم خدمة ركن السيارات رقمياً عبر حساباتهم في سالك، ضمن شبكة مواقع تشمل وجهات تسوق وأعمال وترفيه، من بينها مول الإمارات ومركز دبي المالي العالمي.

وأكد إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك، أن الشراكة تمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير منظومة التنقل الذكي لدى الشركة، عبر توسيع نطاق حلول الدفع الرقمي السلسة لتشمل مختلف نقاط التنقل اليومية. وقال: "تعتبر الشراكة محطة مهمة في مسيرة تطوير منظومة التنقل الذكي لدى سالك، وذلك عبر توسيع نطاق حلول الدفع الرقمي السلسة لتشمل مختلف نقاط التنقل اليومية. ومن خلال شراكاتنا الاستراتيجية، نواصل الاستفادة من بنيتنا التحتية المتقدمة لتقديم حلول مبتكرة تتمحور حول الارتقاء براحة المتعاملين، وتبسيط رحلاتهم، وتعزيز تكامل الخدمات، مما يؤكد دور سالك كجهة داعمة وموثوقة للتنقل المستدام في دولة الإمارات".

وقال عماد علم الدين، الرئيس التنفيذي لشركة فالترانس: "تمنح الشراكة المتعاملين وسيلة أكثر بساطة وانسيابية لسداد رسوم خدمات ركن السيارات عبر شبكة مواقعنا في الدولة. فمن خلال اعتماد سالك كخيار للدفع، نسعى إلى تبسيط المعاملات المالية، مع الحفاظ على مستوى عالٍ وثابت من الخدمة، بما يتماشى مع التزامنا بالتميز التشغيلي والابتكار وجودة الخدمة".

ويعزز التعاون توجه سالك نحو توسيع محفظة خدماتها الرقمية ذات القيمة المضافة، من خلال توفير حلول دفع مرنة وقابلة للتوسع، بما يدعم منظومة تنقل أكثر ترابطاً وكفاءة ويحسن تجربة المستخدم.

وكانت سالك قد وسعت خدماتها الرقمية في الفترة الماضية عبر شراكات شملت الدفع السلس لمواقف السيارات بدون حواجز بالتعاون مع إعمار مولز، ثم التوسع خارج دبي من خلال باركونيك، إضافة إلى التعاون مع مطارات دبي لتمكين الدفع لمواقف مباني المسافرين 1 و2 و3 ومبنى الشحن في مطار دبي الدولي.