"دييز" و"فولت الإمارات" تتعاونان لتطوير مراكز بيانات قائمة على الذكاء الاصطناعي في "دبي للسيليكون"

دبي في 23 أبريل/ وام/ أعلنت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، عن مشروع مشترك مع فولت الإمارات، المنصة الإقليمية الرائدة التابعة لشركة فولت الهولندية المتخصصة في تطوير مراكز البيانات ومصانع الذكاء الاصطناعي، وذلك لتطوير مراكز بيانات حديثة قائمة على الذكاء الاصطناعي في واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والمنضوية تحت مظلة "دييز"، ما يسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي.

تم الإعلان عن المشروع بحضور سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"؛ وكل من هان دي غروت، الرئيس التنفيذي لشركة فولت وكونراد كرويمانز، رئيس أسواق رأس المال في شركة فولت، وأمل الشاذلي، رئيسة شنايدر إلكتريك في منطقة الخليج.

ويتميز المشروع ببنية تحتية عالية الأداء مصممة بهدف توفير مرونة استثنائية وضمان تنفيذ العمليات دون انقطاع مع الالتزام بأعلى مستويات الأمان طويل الأمد في جميع الظروف. وبفضل تصميمها المُعزز وأنظمتها الاحتياطية وبنيتها التحتية المتينة، تضمن المراكز استمرار توفر الخدمات حتى في أكثر البيئات تطلباً، كما تدعم تطبيقات الحوسبة المتقدمة والذكاء الاصطناعي، ما يعزز المنظومة الرقمية المتنامية في الإمارة، ويرسي معايير جديدة ترتقي بقوة وموثوقية البنية التحتية الرقمية الحيوية.

وستتعاون "دييز" و"فولت الإمارات" في إطار المشروع مع شركة شنايدر إليكتريك، التي تتخذ من واحة دبي للسيليكون مقراً لها، بهدف تزويد المشروع بأنظمة كهربائية متطورة وبنية تحتية لتوزيع الطاقة ومراكز البيانات الذكية، وذلك بهدف تعزيز الكفاءة والموثوقية والاستدامة.

وتتماشى الشراكة الاستراتيجية بين "دييز" و"فولت الإمارات" مع الجهود المستمرة لـ "دييز" الرامية إلى تعزيز جاهزية بنيتها التحتية الرقمية واستقطاب الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات التي تركز على تلبية احتياجات قطاعات المستقبل ضمن مناطقها الاقتصادية. كما تعكس الرؤية الشاملة الساعية إلى ترسيخ مكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي.

وسيتم تطوير المشروع ضمن المنظومة المتكاملة لواحة دبي للسيليكون، ما يسهم في دعم نمو قطاع مراكز البيانات ويلبي الطلب المتنامي على حلول الحوسبة المتقدمة. ويمتد المشروع على مساحة تصل إلى 60 ألف متر مربع، وسيتم تنفيذه على مرحلتين، توفر الأولى قدرة طاقة تشغيلية فورية تبلغ 29 ميغاواط، تليها قدرة إضافية مُلتزم بها تبلغ 100 ميغاواط.

وقال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز": "تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تشهده المنطقة من متغيرات متسارعة، لتُؤكّد متانة نموذج دبي الاقتصادي وجاذبيتها الاستثمارية في القطاعات المستقبلية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات المتخصّصة في تطوير وتشغيل مراكز البيانات. وتعكس هذه الخطوة ثقة المستثمرين العالميين في البيئة الاستثمارية المتقدمة التي توفرها الإمارة، مدعومة ببُنية تحتية رقمية متطورة وسياسات اقتصادية مرنة".

وأضاف الزرعوني: "تنسجم هذه المبادرة مع رؤية القيادة الرشيدة التي تُواصل ترسيخ مكانة دولة الإمارات على خارطة الاقتصاد العالمي، وهو ما أكده صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن من يراهن على الإمارات يراهن على النمو والازدهار والمستقبل الأفضل، فيما نواصل في دييز تطوير منظومة اقتصادية متكاملة تدعم الابتكار وتعزّز تنافسية دبي كمركز رائد للاقتصاد الرقمي، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".

وتابع الزرعوني: "يتكامل مشروع مراكز البيانات مع المشاريع التوسعيّة لواحة دبي للسيليكون، وتحديداً مع مشروع "ديستريكت آي أُو" الذي أطلقه مؤخراً صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم باستثمارات تبلغ 11 مليار درهم، حيث سيوفر بنية تحتية تدعم تطوير تقنيات المستقبل وتعزز منظومة البحث والتطوير والابتكار في إمارة دبي والمساهمة بشكل استراتيجي في مستهدفات المعرفة والابتكار، بما يرسخ مكانة الواحة كإحدى ركائز منظومة الاقتصاد المعرفي في إمارة دبي".

من جانبه، قال هان دي غروت، الرئيس التنفيذي لشركة فولت: "يسرنا الشراكة مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، والتي تمثل نقلة نوعية استراتيجية في إطار دعم جهود توسعنا على الصعيد الدولي، لا سيما أن إمارة دبي تتميز بوجود بنية تحتية عالمية المستوى، ما يجعلها تملك جميع العوامل لتكون مركزاً للمرحلة التالية للنمو المدفوع بالتقنيات الرقمية والبنية التحتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي".

وتابع: "تشهد تقنيات الذكاء الاصطناعي تطوراً بوتيرة متسارعة غير مسبوقة، حيث تمثل الحوسبة عامل إنتاج حيوي للاقتصادات. وتواكب "فولت" ذلك بتوفير منصة حوسبة ذكاء اصطناعي متكاملة مصممة بهدف دعم إمكانات الذكاء الاصطناعي السيادي، ما يتيح للدول والمؤسسات تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتدريبها ونشرها بشكل آمن وعلى نطاق واسع".

وأضاف: "يحظى المشروع بأهمية كبيرة تتجاوز دور مراكز البيانات التقليدية، حيث تم تصميمه كمصنع محتمل للذكاء الاصطناعي، ومنشأة يتم فيها تحويل الطاقة إلى تطبيقات ذكاء اصطناعي ذكية ومتقدمة تدعم أعباء العمل الرقمية في المنطقة. وفي الوقت ذاته، سيتم تطوير البنية التحتية وفق مستويات مرونة استثنائية لتنفيذ عمليات فائقة الأمان مع ضمان توفر الخدمات بشكل دائم، ما يسهم في إرساء معايير جديدة ترتقي بالبنية التحتية الرقمية الحيوية".

وتابع: "نحن على ثقة بأهمية هذا المشروع الذي سيضيف قيمة كبيرة طويلة الأمد للمنظومة الرقمية في دبي، مدعوماً ببيئة أعمال متكاملة تواكب احتياجات المستقبل، وتشجع الابتكار، وتستجيب للتنامي المتسارع الذي يشهده الاقتصاد العالمي القائم على الذكاء الاصطناعي".

من جانبها، صرحت أمل الشاذلي، رئيسة شنايدر إلكتريك في منطقة الخليج، قائلةً: "إن ما نشهده في واحة دبي للسيليكون يُعد لحظة فارقة في مسيرة الإمارات نحو مستقبل رقمي مزدهر. وتجسد واحة دبي للسيليكون رؤية وطنية طموحة، ودليلاً على التزام دولة الإمارات الراسخ بقيادة اقتصاد الذكاء الاصطناعي العالمي. وفي قلب هذه الرؤية، يأتي مركز البيانات الرائد هذا، المجهز بتقنية الذكاء الاصطناعي، والذي يشكل الأساس الذي ستُبنى عليه مدينة الغد الذكية".

وأضافت: "نفخر في شنايدر إلكتريك بأن نكون جزءاً من هذه الرحلة التحويلية مع واحة دبي للسيليكون وفولت، بصفتنا الشريك المفضل لهما في مجال تكنولوجيا الطاقة. فنحن نقدم حلول البنية التحتية الأكثر شمولاً وتكاملاً في هذا القطاع لمراكز البيانات المجهزة بتقنية الذكاء الاصطناعي - من الشبكة الكهربائية إلى الشريحة، ومن الشريحة إلى وحدة التبريد - حيث نجمع بين أنظمة الطاقة، والتبريد السائل، وبرامج المراقبة والإدارة، والخدمات، لمساعدة عملائنا على تطبيق بنية تحتية عالية الكثافة للذكاء الاصطناعي بشكل أسرع وأكثر كفاءة واستدامة، وبأقل قدر من المخاطر".

يؤكد المشروع التزام دبي بتوفير بنية تحتية رقمية متطورة، تتمتع بالإمكانات اللازمة لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما يستفيد المشروع من الخبرات المتخصصة الواسعة لشركة شنايدر إليكتريك في مجال المنظومات الكهربائية والبنية التحتية الذكية. وبموجب الاتفاقية، ستقدم دييز الأرض والبنية التحتية الرئيسية، بينما تتولى فولت الإمارات تطوير المشروع وتمويله وتنفيذ عمليات البناء الرئيسية لمنشآت مركز البيانات، بالإضافة إلى الإشراف على التصميم والتنفيذ والتأجير والعمليات بما يتماشى مع المتطلبات المتفق عليها.