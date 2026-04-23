النمسا الثالثة أوروبيا في البحث العلمي والابتكار

فيينا في 23 أبريل/وام/ قالت هيئة الإحصاء النمساوية إن النمسا تجاوزت للعام الثالث عشر على التوالي الهدف الأوروبي لنفقات البحث والتطوير

وسجلت 3.34% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من النسبة المحددة 3.0%، متفوقة على معظم الدول الأوروبية، باستثناء السويد بنسبة 3.56% وبلجيكا بنسبة 3.36%.

وحلت النمسا في المركز الثالث على مستوى دول الاتحاد الأوروبي والثامن عالمياً في تصنيف الدول وفقاً لنفقات البحث والتطوير، التي زادت بنسبة 1.4% إلى نحو 17.6 مليار يورو في عام 2026 .

وأظهرت البيانات تأثير القطاع الخاص، الذي يلعب دوراً محورياً في تمويل البحث والتطوير في النمسا، حيث ساهمت الشركات المحلية والأجنبية بنحو ثلثي إجمالي الإنفاق، بواقع نحو 11 مليار يورو، فيما ساهمت الحكومة الاتحادية بحوالي 4.8 مليار يورو، فيما قدمت ولايات النمسا الفيدرالية دعماً بقيمة 770 مليون يورو.

